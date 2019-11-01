Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать неподконтрольные территории Донбасса, даже если они вернутся в Украину.

По мнению Криклия, это деньги в Донбасс Украина готова будет вкладывать, только если Россия выплатит "репарации".

Об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть".

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", – сказал министр.

По словам Криклия, правительство имеет намерения восстанавливать только подконтрольную часть региона - причем не за свой счет. Для этого в Кабмине планируют привлечь инвесторов.

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