 Украина не будет восстанавливать Донбасс - "пусть агрессор платит" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украина не будет восстанавливать Донбасс - "пусть агрессор платит"
01.11.2019 07:39

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать неподконтрольные территории Донбасса, даже если они вернутся в Украину. 

Украина не будет восстанавливать Донбасс - "пусть агрессор платит"

По мнению Криклия, это деньги в Донбасс Украина готова будет вкладывать, только если Россия выплатит "репарации". 

Об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть". 

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет.

 

Это априори невозможно.

 

Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", – сказал министр. 

По словам Криклия, правительство имеет намерения восстанавливать только подконтрольную часть региона - причем не за свой счет. Для этого в Кабмине планируют привлечь инвесторов. 

 

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