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|"Слуги" создадут свою комиссию по трагедии 2 мая в Одессе - "руку Кремля" будут искать
|01.11.2019 07:57
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30 октября Верховная Рада не поддержала создание следственной комиссии, которая была инициирована партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", по расследованию обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
Голосование провалила часть "Слуги народа", хотя во время выборов ее кандидаты обещали добиться расследования этого дела.
В тоже время, негативный резонанс, который возник вокруг провала голосования за комиссию, видимо, побудил "слуг народа" предпринять действия, которые бы показали, что они на самом деле за комиссию.
Так, депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил в Facebook, что его часть готова создавать комиссию, но не во главе с представителем Оппоплатформы и "не на ее условиях".
Отметим, что подавляющее большинство погибших во время событий 2 мая в Одессе - это сторонники Антимайдана. То есть, в терминологии Ткаченко "кремлевская колонна".
То есть, если комиссия будет создаваться с прицелом именно на это направление, то итог ее деятельности будет мало отличаться от итогов провального расследования правоохранительных органов, которые, как известно, обнаружили виновных в трагедии только между сторонников Антимайдана, а не тех, кто поджигал Дом профсоюзов.