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5 украинских олигархов за год потеряли $3,8 млрд. Рейтинг самых богатых
01.11.2019 08:16

Журнал Новое время вместе с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд.

5 украинских олигархов за год потеряли ,8 млрд. Рейтинг самых богатых

Суммарный вес Золотой сотни Украины – $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек.

Бессменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов.

 

Он владеет более чем четвертой частью только состояния 100 богатейших украинцев. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, находящегося на сотом месте.

Первые шесть участников рейтинга – миллиардеры. Их общее состояние – $17,8 млрд, что только на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.

Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ – на $300 млн.

Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году.

 

Единственное изменение – Коломойский обогнал Боголюбова (в прошлом году состояние обеих оценивалось в $1,6 млрд). Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали хозяин МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (12-е).

 

Экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте.

 

Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам.

 

В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на 10-е).

Первая десятка рейтинга:

Ринат Ахметов – $9,629 млрд (-21%)
 

 

Виктор Пинчук – $2,310 млрд (-14%)
 

 

Вадим Новинский – $1,767 млрд (-22%)
 

 

Игорь Коломойский – $1,480 (-8%)
 

 

Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд (-16%)
 

 

Петр Порошенко – $1,253 (+12%)
 

 

Александр и Галина Гереги – $930 млн (+10%)
 

 

Дмитрий Фирташ – $792 млн (+62%)
 

 

Константин Жеваго – $744 млн (+30%)
 

 

Николай Злочевский – $686 млн (+8%)

Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция ниже, чем год назад – 28%, и совсем далека от показателя 2013 года – 40%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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