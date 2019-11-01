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|5 украинских олигархов за год потеряли $3,8 млрд. Рейтинг самых богатых
|01.11.2019 08:16
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Журнал Новое время вместе с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд.
Суммарный вес Золотой сотни Украины – $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек.
Первые шесть участников рейтинга – миллиардеры. Их общее состояние – $17,8 млрд, что только на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.
Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ – на $300 млн.
Первая десятка рейтинга:
Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция ниже, чем год назад – 28%, и совсем далека от показателя 2013 года – 40%.