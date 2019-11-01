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"Я думаю, что первый к этому придет скоро!" - "Слуга" Радуцкий "засветил" пранкеру зарплаты в конвертах
01.11.2019 09:12

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".

"Я думаю, что первый к этому придет скоро!" - "Слуга" Радуцкий "засветил" пранкеру зарплаты в конвертах

"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах".

 

Это было 17 сентября.

 

А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги "в конвертах", – отметил пранкер.

Между Радуцким и Джокером состоялся следующий диалог:

Джокер: Там процентов 50 нах надо убрать.

 

Радуцкий: Я думаю, что первый к этому придет скоро!

 

Д: Они уже хотят $. Юля 20, говорят, платит, Петя, "Голос".

 

Р: Я об этом говорил первому, что нам надо что-то решать с донорами, иначе мы их не удержим. Я слышал про 40 от некоторых богатых товарищей.

 

Д: Ринат.

Р: Говорят.

Д: Он хочет в белую поднять, но максимум 4000$.

Telegram-канал "Джокер"

 

"Михаил, если надумаете отрицать факт нашей с Вами переписки, мы будем вынуждены опубликовать видео доказательства и не только", – обратился пранкер к нардепу, пообещав показать данные о зарплатах "слуг".

Отметим, Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

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