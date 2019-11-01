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- "Я думаю, что первый к этому придет скоро!" - "Слуга" Радуцкий "засветил" пранкеру зарплаты в конвертах
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|"Я думаю, что первый к этому придет скоро!" - "Слуга" Радуцкий "засветил" пранкеру зарплаты в конвертах
|01.11.2019 09:12
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Пранкер
Между Радуцким и Джокером состоялся следующий диалог:
Джокер: Там процентов 50 нах надо убрать.
Д: Они уже хотят $. Юля 20, говорят, платит, Петя, "Голос".
Д: Ринат.
Д: Он хочет в белую поднять, но максимум 4000$.
Telegram-канал "Джокер"
Отметим, Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.