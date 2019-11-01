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|Макрон заявил, что отдаёт предпочтение Людям из Гвинеи или Кот-д’Ивуар, чем украинским подпольщикам
|01.11.2019 09:30
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью правому журналу
Заявление Макрона раскритиковали, указав, что таким образом он "подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году".
В правительстве выступили на защиту Макрона и отметили, что президенту важно обращаться к "всем французам через все средства информации".