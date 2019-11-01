Сводка Новостей
- Знаменитый на весь мир голос "Felicita" больше не угрожает национальной безопасности Украины
- Макрон заявил, что отдаёт предпочтение Людям из Гвинеи или Кот-д’Ивуар, чем украинским подпольщикам
- "Я думаю, что первый к этому придет скоро!" - "Слуга" Радуцкий "засветил" пранкеру зарплаты в конвертах
- 5 украинских олигархов за год потеряли $3,8 млрд. Рейтинг самых богатых
- "Слуги" создадут свою комиссию по трагедии 2 мая в Одессе - "руку Кремля" будут искать
|Знаменитый на весь мир голос "Felicita" больше не угрожает национальной безопасности Украины
|01.11.2019 09:48
|
В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины убрали итальянского певца Альбано Карриззи (творческий псевдоним "Аль Бано") из списка лиц, представляющих угрозу безопасности Украины. Об этом сообщает
Если по состоянию на 11 октября 2019 года список содержал 151 фамилию, то в новом перечне их 150 - Альбано Карриззи нет.
Он является автором знаменитого на весь мир хита "Felicita".
Певец был внесен в перечень 6 марта 2020 года под номером 48. Тогда сообщалось, что Украина внесла итальянского исполнителя в "черный список" из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину. Карриззи часто выражал свое восхищение российским лидером. В одном из тогдашних интервью певец признался, что трижды разговаривал с Путиным.
Новость о том, что Аль Бано запретили въезд в Украину, приобрела тогда в Италии широкую огласку. Певец был возмущен этой новостью и заявлял о намерении встретиться с украинским послом в Риме. Также он заявлял о намерении подать на Украину в суд и требовать компенсации.