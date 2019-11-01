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Знаменитый на весь мир голос "Felicita" больше не угрожает национальной безопасности Украины
01.11.2019 09:48

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины убрали итальянского певца Альбано Карриззи (творческий псевдоним "Аль Бано") из списка лиц, представляющих угрозу безопасности Украины. Об этом сообщает Корреспондент.

Знаменитый на весь мир голос "Felicita" больше не угрожает национальной безопасности Украины

Если по состоянию на 11 октября 2019 года список содержал 151 фамилию, то в новом перечне их 150 - Альбано Карриззи нет.

Он является автором знаменитого на весь мир хита "Felicita".

Певец был внесен в перечень 6 марта 2020 года под номером 48. Тогда сообщалось, что Украина внесла итальянского исполнителя в "черный список" из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину. Карриззи часто выражал свое восхищение российским лидером. В одном из тогдашних интервью певец признался, что трижды разговаривал с Путиным.

Новость о том, что Аль Бано запретили въезд в Украину, приобрела тогда в Италии широкую огласку. Певец был возмущен этой новостью и заявлял о намерении встретиться с украинским послом в Риме. Также он заявлял о намерении подать на Украину в суд и требовать компенсации.

"Я уверен, что являюсь человеком культуры и мира, не позволю, чтобы со мной обращались, как с бандитом или каким-то террористом.

 

Я ничего не сделал, кроме того, что пою и говорю всегда о самом дорогом всем людям в мире - о мире", - заявил он в разговоре с итальянскими журналистами.

 

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