 ГПУ открыла дело против нардепа Федыны и её подруги Зверобой за призыв к убийству и свержению власти - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГПУ открыла дело против нардепа Федыны и её подруги Зверобой за призыв к убийству и свержению власти
01.11.2019 12:19

Генпрокуратурой открыто уголовное производство в отношении нардепа от партии Порошенко Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, которые в прямом эфире говорили о вариантах смерти Владимира Зеленского. Таким образом они, якобы, выразили недовольство президентской мирной инициативой по разведению сил на Донбассе.

ГПУ открыла дело против нардепа Федыны и её подруги Зверобой за призыв к убийству и свержению власти

В "Слуге народа" нардеп Качура сообщил, что прокуроры усмотрели в видео призывы к убийству человека и свержению государственной власти.

Напомним, нардепу Софии Федине («Европейская солидарность») не понравилось, как президент Владимир Зеленский беседовал с противниками разведения сил в Золотом. Об этом она заявила в Facebook.

«Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепары позволяли. 

 

Кто-то думает, что он бессмертный», – возмутилась Федина.

 

 

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