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|В ближайшее время в Украине может произойти мощное землетрясение
|01.11.2019 12:38
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В ближайшее время в Украине может произойти довольно мощное землетрясение. Об этом заявил замдиректора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера. Об этом передает
По его словам, сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были в 1908-м. Это сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Специалист предупреждает, что людям уже сегодня стоит готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.
В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.
Фото: segodnya.ua