Экс-депутат Верховной Рады Сергей Пашинский зимой 2014 года доставлял стрелковое оружие в гостиницу «Украина» и Консерваторию, а также лично вел огонь по толпе протестующих. Об этом, ссылаясь на показания грузинских снайперов, рассказал адвокат Александр Горошинский, передают «Украинские новости» в четверг, 31 октября





«Исходя из показаний, Пашинский вместе с другими лицами лично доставлял стрелковое оружие в гостиницу "Украина". Пашинский также приносил оружие и патроны в Консерваторию. Кроме того, Пашинский, по словам свидетелей, утром 20 января лично вёл огонь по толпе протестующих с балкона Консерватории. Среди прочих огонь на поражение вёл и Владимир Парасюк со своим отцом. Затем их поддержали стрелки, находившиеся в гостинице "Украина", которую тогда контролировали руководители "Самообороны Майдана"», — рассказал адвокат.

Из показаний грузинских наемников следует, что именно Пашинский отдал команду 20 февраля 2014 года вести огонь по сотрудникам «Беркута» и протестующим из здания Консерватории.

«Он отдавал команды, когда открывать огонь, когда прекращать, когда покидать свои огневые точки. В отеле "Украина" этими функциями занимались [Андрей] Парубий, [Мамука] Мамулашвили. С грузинскими группами снайперов во время Майдана часто встречался [Михаил] Саакашвили», — добавил Горошинский.

Грузинские снайперы - «это люди, прошедшие военную подготовку в грузинской армии. За их плечами участие в боевых действиях так называемой абхазской войны и южноосетинского конфликта. У Георгия Бежиташвили еще Ирак, Афганистан. Все они прошли подготовку в специальных лагерях под руководством так называемого движения "Свободная зона", подконтрольного окружению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. По их словам, их использовали для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов. В народе их называли "зондеркомандами". Руководил всем этим Мамука Мамулашвили – прежний грузинский военный, сторонник и активный помощник Саакашвили, курировавший так называемые зондеркоманды, проводившие расправы с политическими оппонентами Саакашвили. Именно он, по словам этих граждан Грузии, непосредственно занимался их вербовкой для участия в событиях на киевском Майдане в 2013-2014 гг. Сейчас Мамулашвили - командир "Грузинского легиона"». - Заявил адвокат.

Сергей Пашинский приобрел особую известность после того, как участниками Майдана в феврале 2014 года (уже после расстрелов) был остановлен его автомобиль, в багажнике которого митингующие обнаружили снайперскую винтовку.

В настоящее время Пашинский находится в СИЗО по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений киевлянину Вячеславу Химикусу.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира