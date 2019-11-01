Депутат Верховной Рады Михаил Радуцкий от фракции "Слуги народа" подтвердил факт существования переписки доплаты в конвертах для депутатов правящей фракции, которая появилась в телеграмм-канале "Джокер". Однако Радуцкий отрицает, что депутаты из его фракции получили такие доплаты, сообщает " Радио свобода ".

"Не получают депутаты "Слуги народа" никаких денег в конвертах. Точка", – сказал Радуцкий. "Я вижу в нашей фракции людей, особенно в Киеве, которые снимают квартиру, и я действительно волнуюсь… у Зеленского – у него нет тех денег. Если действительно будут какие-то доноры, как были в прошлом правительстве… Мы же знаем, что были деньги от USAID, какие-то фонды создавались. Если бы действительно удалось какие-то доноры, страны привлечь. Не только для депутатов, но и для чиновников", – отметил депутат.

В переписке Радуцкий пишет, что "белой" зарплаты в размере четыре тысячи долларов (это около 100 тысяч гривен) для депутатов было бы довольно.

"Я эти разговоры (о повышении зарплат для депутатов, – ред.) вел, еще когда не был депутатом", – говорит Радуцкий.

При этом в комментарии он сказал, что, по его мнению, депутат должен получать 50–60 тысяч гривен.

По словам Михаила Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как "хз". Он объясняет: подумал, что, конечно, это какой-то знакомый человек, и начал поддерживать с ним переписку.

В то же время, Радуцкий говорит, что все вопросы о зарплате шли не от него, но не отказывается, что такой разговор действительно был.

Ранее журналисты узнали о том, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" на общую сумму 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Вскоре в партии разгорелся скандал – заместителя председателя фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.

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