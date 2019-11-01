Инициативная группа граждан обратилась к президенту Зеленскому с требованием выполнить своё предвыборное обещание и внести на рассмотрение парламента закон о референдуме в Украине и создать на будущее в Украине условия, при которых все судьбоносные законы будут приниматься народом Украины.

Приводим текст полностью.

"Президенту України

Володимир Зеленський

від ініціативної групи громадян.

координатор- громадянин України

Журбенко Артур Володимирович

ЗВЕРНЕННЯ

до ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ





Вельмишановний пане Президент!



У своїй передвиборчій програмі, коли Ви балотувалися на пост Президента України Ви заявляли що буде прийнятий законопроект про Всеукраїнський референдуми на яких будуть вирішуватися головні, ключові питання нашої держави.

У Верховній Раді 9 скликання створена більшість представників Вашої політичної партії, а отже Ви маєте можливість успішно ініціювати законопроекти в законотворчій гілці влади.

За таких умов Вам дуже легко було-б виконати Вашу передвиборчу обіцянку і втілити цей найголовніший, на нашу думку законопроект в життя. Але Верховна Рада 9 скликання працює вже майже третій місяць , жодного разу це питання не підіймалося і воно досі залишається не реалізованим.



Доленосні закони, які в останні роки приймали в парламенті минулих скликань, фактично розділило ідеологічно наше суспільство. Законопроекти про декомунізацію, курс України в НАТО, перехід освітніх закладів на навчання виключно Українською мовою, героїзація певних історичних осіб, та багато інших подібних питань використовуються ворогами України для регулярних проектів по дестабілізації миру та спокою в Україні.

Також в самому суспільстві між прихильниками, та опонентами таких законів виникає постійне напружене протистояння. Тобто окрім факту зовнішньої агресії що-до України, ми маємо внутрішнє громадянське протиборство.

Те що викликає довіру в західній Україні, негативно сприймається в східній частині. Ідеологічні вподобання "Галичини" переважно негативно сприймаються навіть на Вашій рідній Дніпропетровщині. Саме все це і призвело до того, що суспільство само себе поділило на "ватне", та "вишиватне".



Україна - є найбільшою країною в Європі. Різні регіони, що входять до складу нашої держави, після проголошення акту про незалежність, мали свою історичну спадщину. Ідентифікують себе по різному. Саме за таких обставин, варто вирішувати найголовніші законопроекти через волевиявлення Українського Народу. Закон про РЕФЕРЕНДУМ вирішить всі ці питання самим мирним, та демократичним шляхом.



Враховуючи такі обставини, ми, громадяни України, представники самих різних регіонів нашої єдиної, неподільної України звертаємось до Вас з наступним:



- Найближчим часом внести на розгляд до Верховної Ради законопроект про РЕФЕРЕНДУМИ, та створити на майбутнє України умови, при яких всі доленосні закони буде вирішувати НАРОД УКРАЇНИ!

01 листопада 2019 р."