Только что представили ПЦУ взломали замки и захватили храм УПЦ в селе Михальча Черновицкой области. К церкви стекаются люди. Это может обернуться большим конфликтом. Не дай Бог, чтобы пролилась кровь. Об этом сообщает телеграм-канал ПРАВ БЛОГ.

Об этом сообщили "Вестям" в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. По словам сотрудников консистории епархии, в селе Старая Жадова Старожинецкого района после полудня неизвестные срезали замки и проникли в церковь св. Архистратига Михаила и Гавриила, в которой совершает служения община УПЦ.

"В храм проникли 7 человек, срезав замки. Цинизм в том, что они сделали это накануне "Родительской субботы" - дня, когда все идут в храм, поминать родственников. Несут калачи, свечи - а храм не может быть закрыт в такой день, ведь это большая служба, когда собирается все село", - уточнили "Вестям" в консистории Черновицко-Буковинской епархии.

На данный момент случай временно исчерпан. Как сообщили "Вестям" жители села, на место выехал замначальника райуправления Нацполиции Украины.

"Сторона ПЦУ признала факт вторжения в церковь, признали, что срезали замки. Их было около 20 человек, наша община - более 100 жителей - пришла, возмутившись, к храму, - сказали жители "Вестям". - Была толкотня, женщины тягали друг друга за волосы, но до существенного рукоприкладства не дошло. А у них был наготове автобус с молодыми людьми - его просто не решились использовать".

По словам местных жителей, полицейское руководство ждёт обе стороны во вторник для отбора показаний.

Религиозная организация села Старая Жадова, насчитывающая более 200 человек, проводила общеепархиальные сборы в феврале 2019-го, подтвердив верность УПЦ. По мнению местных жителей, это стало своеобразным вызовом для руководства ПЦУ, ведь именно в этом селе вырос митрополит ПЦУ Епифаний (Думенко).

"Представьте, насколько это большой удар по их позициям - даже в родном селе Епифания никто не уважает его до такой меры, чтобы перейти в ПЦУ. Там попытались провести фиктивные сборы "религиозной общины" в начале марта - чисто для канала "1+1" - и с тех пор в селе никто ПЦУ не видел", - рассказали в консистории.

По словам члена общины, местной жительницы Валентины, само собрание "общины ПЦУ", имевшее место 10 марта, было, по сути, сборами территориальной общины: в нем участвовали руководитель Райсовета, РГА, депутаты и привезенные из других сел сторонники ПЦУ.

"То есть - собрание территориальной общины, не религиозной. Тем не менее, они переименовали нашу религиозную организацию, опираясь на копию нашего Устава, которая была в их распоряжении - в апреле мы обратились с иском в суд, потребовав отмены распоряжения главы ОГА, зарегистрировавшего другую организацию на основе нашего Устава и без согласия общины, - сказала "Вестям" Валентина К., жительница Старой Жадовы. - Также ясно, что госрегистратор, проводивший регистрацию, действовал незаконно, на основании украденных документов".

По словам местных жителей, учредительное заседание суда запланировано лишь на 2 декабря (дело очень долго "кочевало" между судами), а акция 1 ноября по срезанию замков не имеет "никакого законного обоснования".

"Сейчас полиция пытается разобраться, что произошло. Работает следственно-оперативная группа, она проводит на месте опрос, выясняя, кто именно ворвался в церковь. Это точно не члены нашей общины - мы их не знаем, вероятно, это те, кто проводил "собрание" в марте, - пояснила "Вестям" Валентина. - Вместе с тем, ситуация на месте очень "горячая", церковный староста и настоятель храма не отвечают на звонки - а когда удается дозвониться, слышны крики".

По-видимому, полиция может предпринять попытку опечатать храм до окончательного решения суда. Будут ли такие действия законными - вопрос: опечатывать церковь можно лишь по решению суда - более того, перед церковным праздником и запланированной на завтра литургией такое действие может вызвать недовольство жителей Старой Жадовы.

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