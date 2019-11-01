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|В родном селе предстоятеля ПЦУ его сторонники захватили храм УПЦ
|01.11.2019 22:01
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Только что представили ПЦУ взломали замки и захватили храм УПЦ в селе Михальча Черновицкой области. К церкви стекаются люди. Это может обернуться большим конфликтом. Не дай Бог, чтобы пролилась кровь. Об этом сообщает
Об этом сообщили
На данный момент случай временно исчерпан. Как сообщили "Вестям" жители села, на место выехал замначальника райуправления Нацполиции Украины.
По словам местных жителей, полицейское руководство ждёт обе стороны во вторник для отбора показаний.
Религиозная организация села Старая Жадова, насчитывающая более 200 человек, проводила общеепархиальные сборы в феврале 2019-го, подтвердив верность УПЦ. По мнению местных жителей, это стало своеобразным вызовом для руководства ПЦУ, ведь именно в этом селе вырос митрополит ПЦУ Епифаний (Думенко).
По словам члена общины, местной жительницы Валентины, само собрание "общины ПЦУ", имевшее место 10 марта, было, по сути, сборами территориальной общины: в нем участвовали руководитель Райсовета, РГА, депутаты и привезенные из других сел сторонники ПЦУ.
По словам местных жителей, учредительное заседание суда запланировано лишь на 2 декабря (дело очень долго "кочевало" между судами), а акция 1 ноября по срезанию замков не имеет "никакого законного обоснования".
По-видимому, полиция может предпринять попытку опечатать храм до окончательного решения суда. Будут ли такие действия законными - вопрос: опечатывать церковь можно лишь по решению суда - более того, перед церковным праздником и запланированной на завтра литургией такое действие может вызвать недовольство жителей Старой Жадовы.