Андрей Головачев

Известный телеведущий О. Дроздов после ухода с канала ZIK, который выкупил Медведчук, с горя стал быстро погружаться в пучину шовинизма, квинтэссенцией которого стало его интервью Я. Соколовой, где Остапа, как говорил классик, понесло. Парня, явно испытывающего пароксизм самолюбования, занесло под статью о разжигании ненависти.

Страна.ua в лице их лучшей теле ведущей О. Медведевой решила воспользоваться бредовым потоком сознания Остапчика и подала на него в суд за разжигание ненависти.

Ход очень сильный, учитывая что свое скандальное интервью он давал на 5 канале Порошенко, что должно стать предметом рассмотрения на нац комиссии по телевидению. А у Страны.ua особый зуб на Порошенко и его канал. У них давние счеты.

Интуиция мне подсказывает, что дело Дроздова станет лакмусовой бумажкой для Зеленского. Национальная полиция сама решение по Дроздову принять никогда не решиться, потому что Дроздов очень популярная фигура на Галичине и его осуждение может вызывать там массовую негативную реакцию, которую к тому же удачно разогреют.

То есть дело станет политическим , а решение по политическим вопросам национальная полиция сама никогда не примет, - хотя режь ее!!,- и сделает требование в Офис Президента. Зеленскому придется принять решение и это станет лакмусовой бумажкой для него.

Либо он даст отмашку на осуждение Дроздова ( скорее только условно) и тем самым покажет что отныне за разжигание розни каждый рискует загреметь в колонию и наконец прекратит ту националистическую вакханалию , которую сознательно стимулировал Порошенко и Ко.

Либо Зеленский в очередной раз проявит робость и его рейтинг будет продолжать падать.

Страна. ua умело поставила Зелеснкого на растяжку и заставляет его выйти из зоны комфорта и начинать наконец реально делами (!!) и поступками сшивать страну после 5 лет порошенковского шовинистического угара .

Повторяю, дело Остапа Дроздова будет знаковым и, вероятно, после него Украины станет другой.

Она станет или лучше или хуже.