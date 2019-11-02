Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко рассказал в интервью, почему он не хочет уходить в отставку с поста главы комитета Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube.

По мнению политика, журналисты нарушили две статьи Уголовного кодекса - незаконные следственные действия и раскрытие частное переписки, когда сфотографировали его переписку с проституткой в парламенте.

"Сфотографировали вас с этими картинками, а что это за картинки? Вы переписываетесь с проститутками или, может, вы открыли какой-то сайт и это там было", - заявил Яременко.

Он считает, что журналисты должны собирать информацию и объяснять факты, а не распространять "какие-то картинки".

"И на основании этого полстраны и пол-Фейсбука делают выводы, что Яременко занимается проституцией... Соответственно, все складывается на свои места. С точки зрения права, конечно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное - голословные, манипулятивные суждения", - заявил депутат.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по международным делам. Об этом он написал в своем Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - объяснил свой поступок нардеп.

По словам героя секс-скандала, через Давида Арахамию ему передали, что для отставки будет довольно, если до 19:00 он напишет о заявлении в посте в соцсети. Копию заявления он пообещал вывесить в комментариях не позднее 23:00, потому что сейчас он "ест янтыки в лучшем месте Киева".

При этом Яременко оговорился, что передаст заявление председателю Верховной Рады только если решение о его отставке примет часть "Слуги народа", рекомендовавшая его на должность главы комитета.

В заключение нардеп обвинил в сложившейся ситуации Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных политиков из фракции "ОПЗЖ", которые, по его мнению, "смогли все это провернуть, оставшись формально в стороне от шантажа своих коллег из "ПЕС", "БЮТ" и "Голоса".

При этом Яременко назвал журналистов, которые работают в Верховной Раде Украины "шалавами". Об этом она написал в комментариях в соцсети Facebook.

Один из комментаторов под постом Яременко о сложении полномочий главы Комитета Рады написал:

"Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать."

На что Яременко ответил: "Я просто не думав, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают".

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