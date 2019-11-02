Сводка Новостей
- Цемах в интервью Вышинскому рассказал, как Нидерланды пытались "купить" у него показания по "делу MH17" в обмен на гражданство
- В Прилуках пошли на штурм отделения МВД из-за гибели подростка
- "Слуга" Яременко заявил, что он не спит со "слугой" Потураевым. Видео
- Дело Остапа Дроздова - лакмусовая бумажка для Зеленского
- В родном селе предстоятеля ПЦУ его сторонники захватили храм УПЦ
|"Слуга" Яременко заявил, что он не спит со "слугой" Потураевым. Видео
|02.11.2019 10:36
|
Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко рассказал в интервью, почему он не хочет уходить в отставку с поста главы комитета Верховной Рады. Соответствующее видео опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube.
По мнению политика, журналисты нарушили две статьи Уголовного кодекса - незаконные следственные действия и раскрытие частное переписки, когда сфотографировали его переписку с проституткой в парламенте.
Он считает, что журналисты должны собирать информацию и объяснять факты, а не распространять "какие-то картинки".
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по международным делам. Об этом он написал в своем Facebook.
По словам героя секс-скандала, через Давида Арахамию ему передали, что для отставки будет довольно, если до 19:00 он напишет о заявлении в посте в соцсети. Копию заявления он пообещал вывесить в комментариях не позднее 23:00, потому что сейчас он "ест янтыки в лучшем месте Киева".
При этом Яременко оговорился, что передаст заявление председателю Верховной Рады только если решение о его отставке примет часть "Слуги народа", рекомендовавшая его на должность главы комитета.
В заключение нардеп обвинил в сложившейся ситуации Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных политиков из фракции "ОПЗЖ", которые, по его мнению, "смогли все это провернуть, оставшись формально в стороне от шантажа своих коллег из "ПЕС", "БЮТ" и "Голоса".
При этом Яременко назвал журналистов, которые работают в Верховной Раде Украины "шалавами". Об этом она написал в комментариях в соцсети Facebook.
Один из комментаторов под постом Яременко о сложении полномочий главы Комитета Рады написал:
На что Яременко ответил: "Я просто не думав, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают".