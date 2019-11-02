Руководителя Прилуцкого отделения полиции отстранили от исполнения обязанностей начальника местной полиции из-за расследования гибели подростка, которого нашли на железнодорожном полотне. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, 29 октября в Прилуках на рельсах в 5 километрах от дома нашли тело 14-летнего подростка. В сотне метров от места гибели юноши обнаружили множество пятен крови. Родители не соглашались с официальной версией полиции, что подростка сбил поезд, следовательно это вызвало общественный резонанс. Родители уверены, что парня убили, а потом перенесли на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

1 ноября, под Прилуцким отделением полиции прошел митинг с требованием расследовать смерть 14-летнего Дениса Чаленко. Участники акции кричали "Позор" и зажгли шины под зданием полиции.

В Нацполиции заявили, что отстранили от исполнения обязанностей начальника местной полиции, а дело о гибели подростка передали в главное следственное управление.

Во вторник, 29 октября, на железнодорожных путях в Прилуках нашли тело местного жителя, 14-летнего школьника Дениса Чаленко.

Во второй половине дня ребенок пошел на занятия в секцию по боксу, но домой в привычное время не вернулся и на звонки родителей не отвечал.

Родители отправились на его поиски и нескольких километрах от дома обнаружили следы крови. Эти следы, с отпечатками обуви, привели их к месту гибели сына - на местную железнодорожную станцию.

Полиция выступила с вердиктом - несчастный случай, его сбил поезд. Однако родители не поверили.

Во-первых, на теле ребенка были обнаружены гематомы. Во-вторых, по словам мамы и отца, за неделю до случившегося их сыну поступали угрозы.

Мнение, что смерть Дениса Чаленко - не несчастный случай, а убийство, высказали медики, осмотревшие его тело. Также помощник машиниста, который был допрошен, указал, что еще до движения поезда видел тело мертвого мальчика.

С заявлением о ходе расследования в последующие дни выступил начальник отдела полиции Прилук Александр Яцык.

Яцык заявил, что с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция провела беседу. Однако полиция выяснила, что отношения к гибели Дениса он не имеет. Поэтому его отпустили.

Также СМИ сообщают, что на помощника машиниста, выступающего в роли свидетеля, силовики оказывали давление - предлагали ему изменить показания и сказать, что парня все-таки сбил поезд.

Яцык пообещал раскрыть дело за неделю, а если результатов не будет, то он уйдет в отставку.

Родители провели собственное расследование. По их данным, их сына до смерти избили четверо парней в возрасте около 16 лет.

Возможной причиной преступления они считают то, что Денис оказывал знаки внимания девушке (по другим данным, заступился за девушку, которую обижали).

Также, по данным СМИ, полиция Прилук пытается спустить дело на тормозах, поскольку к гибели Дениса может быть причастен сын киевского судьи.

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