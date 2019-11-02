Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой "ДНР", ключевой свидетель по делу об аварии малазийского Boeing 777 рейса MH17 Владимир Цемах заявил, что власти Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания. Об этом он заявил в интервью исполнительному директору Russia Today Кириллу Вышинскому был освобожден Киевом в рамках обмена пленными с Москвой 7 сентября.

По словам Цемаха, после того, как он был похищен сотрудниками Службы безопасности Украины прямо из собственного дома, его поместили в киевский изолятор. Допросы иногда снимали на видео. Следователь Генпрокуратуры Украины грозил ему пожизненным заключением при отказе давать показания. Иногда на допросах присутствовали и представители полиции Нидерландов и Австралии, которые обещали освободить от приговора, вывезти в Нидерланды, предоставить жилье взамен на согласие.

"Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал", — сказал Цемах.

Он не раздумывал над озвученными для него предложениями, поскольку ему "ближе родные места", и у него остались родные на Донбассе, где он живет.

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды, поскольку считает незаконными действия украинских властей по отношению к нему.

"Я считаю это актом терроризма украинского государства по отношению ко мне — пытаться навешать. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счёту, я перепугал их авиацию. Один раз самолёты пролетали, и больше в районе Снежного не летали", — сказал Цемах Вышинскому.

Владимир Цемах якобы в 2014 году был "командиром ПВО" группировки "ДНР" в районе города Снежное - в то время, когда там был сбит "Боинг" MH17.

29 июня, Шевченковский районный суд Киева принял решение об его аресте на два месяца. Его арестовали по обвинению в "создании террористической группы или террористической организации". 5 сентября суд в Киеве освободил Цемаха из-под ареста под личное обязательство.

Следователи из Государственной прокуратуры Нидерландов допросили его в Украине, прежде чем он отправился в Москву.

Нидерланды, Австралия, а также ряд лиц, заинтересованных в расследовании катастрофы МН17, выразили огорчение передачей Цемаха России.

В начале октября стало известно, что власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске главного фигуранта по делу о крушении Boeing MH17 Владимира Цемаха.

Известно, что Цемах на данный момент вернулся в так называемую, самопровозглашенную "ДНР".

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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