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|Цемах в интервью Вышинскому рассказал, как Нидерланды пытались "купить" у него показания по "делу MH17" в обмен на гражданство
|02.11.2019 11:12
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Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой "ДНР", ключевой свидетель по делу об аварии малазийского Boeing 777 рейса MH17 Владимир Цемах заявил, что власти Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания. Об этом он заявил в интервью исполнительному директору
"Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал", — сказал Цемах.
Он не раздумывал над озвученными для него предложениями, поскольку ему "ближе родные места", и у него остались родные на Донбассе, где он живет.
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды, поскольку считает незаконными действия украинских властей по отношению к нему.
Владимир Цемах якобы в 2014 году был "командиром ПВО" группировки "ДНР" в районе города Снежное - в то время, когда там был сбит "Боинг" MH17.
29 июня, Шевченковский районный суд Киева принял решение об его аресте на два месяца. Его арестовали по обвинению в "создании террористической группы или террористической организации". 5 сентября суд в Киеве освободил Цемаха из-под ареста под личное обязательство.
Следователи из Государственной прокуратуры Нидерландов допросили его в Украине, прежде чем он отправился в Москву.
Нидерланды, Австралия, а также ряд лиц, заинтересованных в расследовании катастрофы МН17, выразили огорчение передачей Цемаха России.
В начале октября стало известно, что власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске главного фигуранта по делу о крушении Boeing MH17 Владимира Цемаха.
Известно, что Цемах на данный момент вернулся в так называемую, самопровозглашенную "ДНР".
Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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