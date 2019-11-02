Олег Переверзев

Вот ведь феномен природы! Что не делаем, как кандидатов не тасуем, все равно получается категорически по Гоголю.

И панночка не панночка, и казак не казак. Пока в толпе, все как положено – шаблюка, чуб, шаровары. Икону вынесли – нос крючком, клыки наперекосяк, из-под свитки горб выпирает. Нескончаемая «Сорочинская ярмарка» сквозь времена и пространства. Цыгане, черти, кони. Чудеса всякие. Красная свитка вдруг опять объявилась, жареные поросята в буфете оживают.

Дьячки с поповичами за пазуху упитанным красавицам лезут:

– Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

– Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович!

– Какого-какого! – ща напишу какого, только скинь прайс, чего умеешь.



Один написал, другой подсмотрел – в результате водевиль на ровном месте.

Чего возбудился-то, народ?

Ну да, как минимум четверть ходит налево.

Природа! Бывает что и направо.

Тут у кого какая генетика. Да, на рабочем месте. Работа такая – с народом связь нужно держать. Разве проститутка не частичка народа? Может чел изучает возможности легализации.

Ну да, не ответил, как следовало – а вам какое дело? Начал сочинять.

Так природа же! Все по Гоголю.

Сочинять небылицы для нас, как дышать. Бывает гораздо хуже. Бывает, невооруженным глазом посмотришь, вроде нормальный типаж, человек как человек – здраво рассуждает, бизнес ведет, с виду спокойный, но только корочку получил, в кресло уселся, булаву в руку взял – Басаврюк Басаврюком.

Ой, опять появился! Появился-появился! – живут они здесь.

Николай Васильевич он же, на самом деле, не сказки писал, он среду описывал.

Такое хрен придумаешь. И с этим невозможно бороться.

Тут бесполезны даже уникальные способности Джеймса Даррела Эдвардса III в шикарном исполнении Уилла Смита, который умел, наступив на горло прежнему опыту вовремя задавать нужные вопросы.

«Что может делать белая девочка ночью, где-то между толпы монстров, с учебниками по квантовой физике? Это не вяжется с логикой».

Какая логика? У нас именно так должно быть – белая девочка с учебниками по квантовой физике ночью гуляет.

И да, между толпы монстров.

А с кем ей еще гулять?

Вон ее папа висит вниз головой на фонарном столбе, а дедушка сморкается в платок, так что вылетают стекла в соседнем квартале. Они пасут девочку, чтобы та беды не натворила.

Логики в современной Украине нет.

Она здесь не выживает.

Здесь никогда «до» не соответствует «после» и очередное не следует из предыдущего. И приличий нет.

Объяснял же – нация-барокко, иррациональность в подсознании бушует, что магнитные бури на солнце, люди фронтира, растянувшиеся в шпагате между тем как хотелось и тем как всегда.

Здесь, как на войне – трагедия и комедия, воин и шут, палач и жертва – все в одном флаконе.

У нас предназначение одно – чтобы самим скучно не было.

Мы ему честно следуем.