Нардеп от Слуги народа Анна Скороход, которая расплакалась вчера во время заседания Рады, пришла на программу «Голос народа» на 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал.

Во время выступления она поддержала разведение войск и процесс примирения.

Сказала, что нужно договариваться и идти к миру.

Также она сказала, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам.

На вопрос журналиста Страны - почему она решила прийти на канал 112 вопреки воле фракции, она сказала, что она свободный человек и на неё никакие запреты не действуют.

Также вместе с ней пришёл бизнесмен Алексей Алякин, которого в СМИ называют его гражданским мужем.

Так же Алякин считают близким к бизнесмену Павлу Фуксу.