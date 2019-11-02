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Ради мира: "слуга" Анна Скороход, которая расплакалась в Раде, пришла на прямой эфир 112 вопреки решению фракции игнорировать канал
02.11.2019 13:45

Нардеп от Слуги народа Анна Скороход, которая расплакалась вчера во время заседания Рады, пришла на программу «Голос народа» на 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал. 

Ради мира: "слуга" Анна Скороход, которая расплакалась в Раде, пришла на прямой эфир 112 вопреки решению фракции игнорировать канал

Во время выступления она поддержала разведение войск и процесс примирения.

 

Сказала, что нужно договариваться и идти к миру.

 

Также она сказала, что во фракции не считаются с мнением депутатов и игнорируют их правки к законам.

 

На вопрос журналиста Страны - почему она решила прийти на канал 112 вопреки воле фракции, она сказала, что она свободный человек и на неё никакие запреты не действуют.

 

Также вместе с ней пришёл бизнесмен Алексей Алякин, которого в СМИ называют его гражданским мужем.

 

Так же Алякин считают близким к бизнесмену Павлу Фуксу.

 

 

Алякин в разговоре со «Страной» подтвердил свои отношения с Анной Скороход.

 

Также он сказал, что знаком с Фуксом, но уточнил, что совместного бизнеса у него с ним нет.

 

 

Напомним, игнорирование правок на пленарном заседании в Верховной Рады заставило расплакаться их автора, депутата от "Слуги народа" Анну Скороход. 

"Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство.

 

Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит я хочу пройти по своим правкам.

 

А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: перестань их подавать", - сказала Скороход, заливаясь слезами.

Это произошло, когда депутаты рассматривали законопроект №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы.

По словам Скороход,  на профильном комитете парламента были достигнуты определенные договоренности, но когда она перечитала весь текст законопроекта на следующий день, они не были учтены.

Спикер Рады Дмитрий Разумков попросил Скороход не плакать, после чего ее правки начали ставить на подтверждение.

Напомним, что 29-летняя Анна Скороход была избрана в Верховную Раду от округа №93 (Мироновка Киевской области). До этого она работала менеджером строительного комбината "Прогресс". Ее называют гражданской супругой российского банкира Алексея Алякина, бежавшего в Украину.

 

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