 Женщина третьего тысячелетия из ПЕСа Ирина Луценко сбежала в Лондон - учить английский - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Женщина третьего тысячелетия из ПЕСа Ирина Луценко сбежала в Лондон - учить английский
02.11.2019 20:25

Лондон становится приютом для украинских коррупционеров – вместо СИЗО они все сидят в столице Великобритании.

Женщина третьего тысячелетия из ПЕСа Ирина Луценко сбежала в Лондон - учить английский

Недавно туда отбыла прежний полпред Порошенко в ВР, жена отставного генпрокурора Ирина Луценко.

 

Муж и жена фигурируют в целом ряде уголовных дел, поскольку фирмы женщины третьего тысячелетия  часто выступали прокладками для вывода средств из Украины в офшоры. В 2017-м году первый заместитель главы СБУ Павел Демчина разоблачил бизнес-схемы жены генпрокурора Ирины Луценко: речь шла об огромном состоянии супругов генпрокурора и нардепа.

 

«За всеми этим схемами Луценко скрывает от глаз общественности огромное состояние, поскольку весь свой бизнес через оффшоры оформлен на жену», - сообщил источник в спецслужбах.

 

Теперь на эти средства семья Луценко покупает «хатынку» на берегах туманного Альбиона -  в центре Лондона.

 

Также коллекцию картин и драгоценностей, фигурирующих в декларации политиков, они разместят в загородном английском поместье -сделка по покупке будет закрыта на этой неделе.

 

Вполне вероятно, что пара Луценко будет там устраивать светские приемы для своих – ведь в Лондоне сейчас коротает время весь цвет «рошеновской аристокаратии», начиная от Порошенко и Гонтаревой и заканчивая Игорем Кононенко и Валерием Гелетеем.

 

Правда, Великобритания – очень ненадежная «крыша» - как правило, через несколько лет, она начинает «потрошить»  политических эмигрантов, а потом выдает их в руки отечественного правосудия.

Напомним, прежний депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

Луценко сбежал в Лондон - "подтянуть английский"

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. 

 

В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Лещенко уточнил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Экс-глава ГПУ поехал в Британию, чтобы якобы "подтянуть свой английский".

 

"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более сейчас в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - добавил Лещенко.

 

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