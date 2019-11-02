Лондон становится приютом для украинских коррупционеров – вместо СИЗО они все сидят в столице Великобритании.

Недавно туда отбыла прежний полпред Порошенко в ВР, жена отставного генпрокурора Ирина Луценко.

Муж и жена фигурируют в целом ряде уголовных дел, поскольку фирмы женщины третьего тысячелетия часто выступали прокладками для вывода средств из Украины в офшоры. В 2017-м году первый заместитель главы СБУ Павел Демчина разоблачил бизнес-схемы жены генпрокурора Ирины Луценко: речь шла об огромном состоянии супругов генпрокурора и нардепа.

«За всеми этим схемами Луценко скрывает от глаз общественности огромное состояние, поскольку весь свой бизнес через оффшоры оформлен на жену», - сообщил источник в спецслужбах.

Теперь на эти средства семья Луценко покупает «хатынку» на берегах туманного Альбиона - в центре Лондона.

Также коллекцию картин и драгоценностей, фигурирующих в декларации политиков, они разместят в загородном английском поместье -сделка по покупке будет закрыта на этой неделе.