Женщина третьего тысячелетия из ПЕСа Ирина Луценко сбежала в Лондон - учить английский
02.11.2019 20:25
Лондон становится приютом для украинских коррупционеров – вместо СИЗО они все сидят в столице Великобритании.
Недавно туда отбыла прежний полпред Порошенко в ВР, жена отставного генпрокурора Ирина Луценко.
Муж и жена фигурируют в целом ряде уголовных дел, поскольку фирмы женщины третьего тысячелетия часто выступали прокладками для вывода средств из Украины в офшоры. В 2017-м году первый заместитель главы СБУ Павел Демчина разоблачил бизнес-схемы жены генпрокурора Ирины Луценко: речь шла об огромном состоянии супругов генпрокурора и нардепа.
«За всеми этим схемами Луценко скрывает от глаз общественности огромное состояние, поскольку весь свой бизнес через оффшоры оформлен на жену», - сообщил источник в спецслужбах.
Теперь на эти средства семья Луценко покупает «хатынку» на берегах туманного Альбиона - в центре Лондона.
Также коллекцию картин и драгоценностей, фигурирующих в декларации политиков, они разместят в загородном английском поместье -сделка по покупке будет закрыта на этой неделе.
Вполне вероятно, что пара Луценко будет там устраивать светские приемы для своих – ведь в Лондоне сейчас коротает время весь цвет «рошеновской аристокаратии», начиная от Порошенко и Гонтаревой и заканчивая Игорем Кононенко и Валерием Гелетеем.
Правда, Великобритания – очень ненадежная «крыша» - как правило, через несколько лет, она начинает «потрошить» политических эмигрантов, а потом выдает их в руки отечественного правосудия.
Напомним, прежний депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.
"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию.
В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.
Лещенко уточнил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Экс-глава ГПУ поехал в Британию, чтобы якобы "подтянуть свой английский".
"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более сейчас в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - добавил Лещенко.