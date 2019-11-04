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|04.11.2019 06:53
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом
По информации источника УП в Раде, Луценко написала заявление по состоянию здоровья. Соответствующий документ был подан в аппарат ВР 1 ноября, однако она планирует работать в парламенте на протяжении ближайшей пленарной недели.
О данном решении уже проинформирован Порошенко, говорится в сообщении.
Ирина Луценко - жена бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. В течение апреля 2017 - мая 2019 она была представительницей в Верховной Раде пятого президента Украины Петра Порошенко.
Напоминаем, что 29 августа ВР уволила Луценко с должности генерального прокурора, в настоящее время эту должность занимает Руслан Рябошапко.
В сентябре стало известно, что прежний генпрокурор поехал в Великобританию для прохождения курсов английского языка. Как заявила его пресс-секретарь отъезд Луценко никак не связан со скандалом в США, а именно опубликованием стенограммы беседы президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в которой упоминается расследование дела компании "Бурисма" и сына экс-вице-президента США Джо Байдена.