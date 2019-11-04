 Первое лицо Офиса Президента Богдан изобразил себя с выбитыми зубами и синяком под глазом - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Первое лицо Офиса Президента Богдан изобразил себя с выбитыми зубами и синяком под глазом
04.11.2019 07:12

Глава Офиса президента поменял фото профиля на Facebook. Он опубликовал свое отфотошопленное лицо, на котором появились синяки, а также отсутствует несколько зубов. 

Первое лицо Офиса Президента Богдан изобразил себя с выбитыми зубами и синяком под глазом

Так Андрей Богдан, видимо, отреагировал в ироничной манере на информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым, о которой сообщали журналисты. В ней Богдану якобы выбили зуб. 

В Офисе президента факт этой драки опровергли, но Богдан сначала в шутку заявил, что выпьет у Баканова кровь, а потом опубликовал указанное фото. 

Пользователи принялись комментировать шутку главы ОП. 

 

"Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели?", - спрашивает журналист Юрий Бутусов.

 

"Еще и по носу перепало", - журналистка Марьяна Пьецух. 

Как сообщала "Страна", вчера девушка главы ОП Анастасия Сличная показала фотографию с Богданом на итальянском курорте в Ломбардии, где у него вполне нормальное лицо.

Богдан в четверг отправился на отдых в Италию. "Страна" узнала в каком отеле он остановился. 

Глава Офиса президента 31 октября прибыл в городок Гардоне-Ривьера, что в Ломбардии на озере Гарда. Это на севере страны. 

Глава ОП выбрал для отдыха 5-звездочную гостиницу Grand Hotel Fasano на побережье озера. 

Три ночи в этой гостинице на двоих взрослых стоят 20 000 гривен, если покупать стандартный номер. За такой же номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8 тысяч. В оба варианта включен завтрак. 

Правда, глава Офиса президента мог позволить себе и менее бюджетный отдых. Номера класса "делюкс" в этом отеле стоят более 40 тысяч за те же три ночи (услуга называется Relax weekend). 

Также в отеле имеется "шикарный спа", как пишут в отзывах гости. 

В Украину Андрей Богдан вернулся,  в воскресенье вечером. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->