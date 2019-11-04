4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Это одна из самых известных икон во всем православном мире. Она почитается дважды в год - летом и осенью.

Икона чудесным образом явилась в Казани после пожара, случившегося в 1579 году, который уничтожил часть города. По преданию, 10-летней девочке Матроне после пожара приснилась Богородица, которая велела откопать ее образ на пепелище.

Девочка была дочерью купца Онучина, с дома которого и начался пожар. 8 июля на месте, которое приснилось ребенку, действительно была откопана икона. На месте находки позже построили Богородицкий монастырь для девушек, а выросшая Матрона стала его первой настоятельницей.

Иконе Казанской Божьей Матери посвящены два праздника в году.

Первый памятный день - это 21 июля, день находки иконы (по календарю нового стиля).

А осенью 4 ноября праздник появился как благодарность за то, что с русской земли были изгнаны поляки. Известно, что у князя Пожарского был список (то есть рисованная точная копия) с Казанской чудотворной иконы.

С ней войска князя подошли к стенам Москвы захваченной поляками.

Перед штурмом города воины три дня постились и молились перед иконой, прося ее о помощи.

После победы над поляками Пожарский построил в Москве Казанский собор, в который затем была перевезена чудотворная икона.

Относительно подлинности обретенной иконы уже в 19 веке начали появляться сомнения. Есть версии, что икона предположительно была похищена и уничтожена.

Так, в 1904 году судили крестьянина Чайкина, который ограбил монастырь, вынес оттуда икону Казанской Божьей Матери и еще один образ, богато украшенный. Когда его задержали, он утверждал, что драгоценные украшения с рам икон продал, а сами образа сжег в печи, однако затем несколько раз менял свой рассказ о произошедшем.

В частности, он говорил, что продал икону старообрядцам.

Ни одна из версий не была подтверждена. Тогда же ходили слухи, что настоятельница монастыря подменяла икону ее точной копией, чтобы сберечь от возможной кражи или уничтожения. Так что подлинность нынешней иконы остается под вопросом.

Один из списков (копий, сделанных художниками) иконы Казанской Божией Матери в апреле 2011 года отправили на МКС на корабле "Юрий Гагарин", с тех пор образ находится в российском сегменте космической станции.

"Перед самым началом Великой Отечественной войны одному старцу Валаамского монастыря во время службы в храме были три явления:

Первое - он увидел Божию Матерь, Иоанна Крестителя, Святителя Николая и сонм святых, которые молили Спасителя, чтобы Он не оставлял России. Спаситель отвечал, что в России так велика гадость запустения, развращенность взглядов и нравов, упадок веры и благочестия, что невозможно терпеть эти беззакония. Все святые и Богородица продолжали молиться со слезами. Наконец, Спаситель сказал: "Я не оставлю Россию".

Второе явление - матерь Божия и священный Иоанн креститель стоят пред престолом Спасителя и молят Его о спасении России. Спаситель снова ответил: "Я не оставлю Россию".

Третье - Матерь Божия одна стоит пред Сыном Своим и со слезами молит Его о спасении России. "Вспомни Сын Мой, -говорит Она, - как Я стояла у Твоего Креста". И хотела встать на колени. "Не надо", - сказал Спаситель, - Я знаю, как Ты любишь Россию и ради слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню".

Старец, которому были видения, окончил жизнь в Псково-Печерском монастыре в возрасте около ста лет.

* * *

Началась страшная, невиданная доселе война.

Тогда-то и произошло событие, имеющее для России, а может быть, и для только мира огромное значение.

Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна находилась на грани катастрофы, и в те дни в победу почти никто не верил. Всюду была паника, страх, отчаяние. Очень немного истинных друзей оставалось у России.

В самом начале войны Патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к христианам только мира о молитвенной и материальной помощи земле русской.

Были великие молитвенники и на Руси, такие, как иеросхимонах Серафим Вырицкий, например. Тысячи дней и ночей, когда терзали страну враги, стоял он на молитве о спасении страны и народа России. Но, как в 1612 году, Промыслом Божьим другом и молитвенником был избран молитвенник из братской церкви - из Антиохийского Патриархата митрополит гор Ливанских Илия. Спустившись в каменное подземелье, куда не доносился с земли ни один звук и где не было ничего кроме иконы Божьей Матери, Владыко затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, а только молился Божьей Матери и просил Ее открыть, чем можно помочь России.

Каждое утро Владыке приносили сводку о числе убитых на фронтах и о том, куда дошел враг. И вот через трое суток в огненном столпе явилась ему Сама Матерь Божия и объявила, что он, как истинный молитвенник и друг России, избран для того, чтобы передать определение Божие этой стране. Если это определение не будет выполнено, Россия погибнет.

Для спасения России "должны быть открыты по всей стране храмы, монастыри, духовные семинарии и академии. Священ­ники, возвращенные с фронтов и отпущенные из тюрем, должны начать служить. Город на Неве сдавать нельзя. Для его спасения пусть вынесут из Владимирского собора чудотворную икону Казанской Божьей Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит на его святую землю. Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, который тоже сдавать врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России, а когда война кончится, митрополит Илия приедет в Россию и расскажет, как она была спасена".

Владыко передал представителям Русской Православной Церкви все, что было определено Матерью Божьей.

Из Владимирского собора северной столицы вынесли Казанскую икону Божьей Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг города.

Блокада была прорвана в день празднования священный равно­апостольной Нины, просветительницы Грузии. Многим до сих пор непонятно, чем держался город, ведь помощи ему практически не было, а то, что подвозили, было каплей в море. Но город выстоял.

* * *

Казанская икона начала свое шествие по России.

Чудом, явленным молитвами и заступничеством Божьей Матери, была спасена и Москва. Немцы в панике бежали. По дорогам валялась брошенная техника, и никто из наших генералов не мог понять, что произошло, ведь ничто не мешало немцам войти в Москву по Волоколамскому шоссе.

После Москвы Казанскую икону Божьей Матери перевезли на правый берег Волги, где пред ней непрестанно служили молебны и панихиды. Икона находилась между наших войск, и немцы так и не смогли перейти реку. Был даже момент, когда защитники города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцам так и не удалось столкнуть наших воинов, ибо им помогала чудотворная икона.

Великие трудности встали на пути наших воинов при ос­вобождении старой немецкой твердыни - Кенигсберга. Вот что рассказывает офицер, прежний в самом центре битвы за город:

"Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были еще сильны. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, офицеры, с ними - священники с иконой.

Многие стали шутить: "Вот попов привезли, сейчас они нам помогут". Но командующий быстро прекратил шутки, приказал всем построиться и снять головные уборы. Священники отслу­жили молебен и пошли - с иконой - к передовой. Мы с недоу­мением смотрели: куда они идут? Их же всех перебьют! Но они спокойно шли в огонь.

И вдруг стрельба прекратилась с немецкой стороны одно­временно по всему фронту. Тогда был дан сигнал, и наши войска начали штурм города-крепости с суши и с моря.

Немцы гибли тысячами. Пленные потом рассказывали, что перед штурмом русских в небе появилась Мадонна, Которая была видна всей немецкой армии, и абсолютно у всех отказало оружие. В тот момент наши войска сломили сопротивление врага и взяли город. Увидев явление Божьей Матери, немцы падали на колени; многие из них поняли, Кто помогает русским".

Киев - матерь русских городов - был освобожден в день празднования Казанской иконы Божьей Матери. В то время открыли 22 тысячи храмов: вся Россия молилась. Многие офицеры, да и сам маршал Жуков говорили перед боем: "С Богом!"

Были открыты духовные семинарии, академии, Троице-Сергиева, Киево-Печерская Лавры, некоторые монастыри. Было разрешено перенести мощи святителя Алексия, митрополита Мо­сковского и всея Руси,, в Московский Богоявленский Собор, где всю войну стояла та самая чудотворная икона Казанской Божьей Матери, которая была с ополчением 1612 года."

Из книги ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ (Иеромонах Филадельф)

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