Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление финансовой помощи Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией.

Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому. В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством. Фонд намекнул на эти тревожные моменты ещё в сентябре, когда заявил о том, что откладывает одобрение новой финансовой помощи для Киева. Руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден заявил, что официальные лица организации выявили «недостатки в правовой базе, повсеместную коррупцию, а также то, что в значительной части экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи». Официальные лица украинского Центробанка, в свою очередь, заявили The Wall Street Journal, что стараются успокоить МВФ и предпринимают попытки вернуть пропавшие средства, вложенные в банки. Среди вызовов, стоящих перед Киевом и мешающих получению помощи от Международного валютного фонда, — магнат Игорь Коломойский, в отношении которого в США ведётся расследование, пишет The Wall Street Journal. Он вместе с ещё одним бизнесменом владел 45% акций крупнейшего банка Украины — «ПриватБанка». Но в 2016 году последний был национализирован правительством, которое объяснило свои действия необходимостью избежать коллапса финансовой системы. Глава НБУ в том же году заявил, что после национализации «ПриватБанка» в балансе финансового учреждения обнаружилась дыра в размере $ 5,6 млрд, говорится в статье. Теперь МВФ отказывается выдавать очередной кредитный транш до тех пор, пока не будет уверен в том, что правительство Зеленского активно пытается вернуть $ 15 млрд, украденные за последние 10 лет из более чем 100 украинских банков, в том числе «ПриватБанка», пишет The Wall Street Journal. оригинал

