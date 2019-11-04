|Украину покинул Матиос
|04.11.2019 09:20
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Бывший военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины. Он вылетел во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября.
Об этом сообщил украинский журналист Василий Крутчак на личной странице в социальной сети Facebook. Как доказательство он опубликовал фотографию Матиоса в аэропорту.
Отметим, что 2 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главного военного прокурора Матиоса с должности главного военного прокурора.