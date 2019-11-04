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Время выбитых зубов: сегодня мы - никто
04.11.2019 09:39

Михаил Подоляк

Недовыбитый «выбитый зуб» главы президентской канцелярии, который становится главной инсайдерской новостью на три дня... Кокетливая и стервозная «праздничная проститутка», почти упакованная в табу-торт для отвратного парламентского черта, откровенно угрожающего журналистам... 

Время выбитых зубов: сегодня мы - никто

Очередное залоговое подозрение очередному смотрящему по железнодорожной отрасли, которое обязательно улучшит качество жизни прокурорских...

 

Креативные рекламные ролики высокого качества о будущем, которые конвейерно производят члены правящей смех-бригады, всерьёз полагая, что гос/управление - оно именно такое...

 

А ещё - вчерашние «крутые парни», включая глав-Упитыша, собравшиеся в Лондоне на понтовых посиделках бывших, но все про...вших...

 

Лучший банкир всех времён и народов (после Арбузова, разумеется, но до Смолия) Валерия Алексевна Гонтарева в роли безупречного «неуловимого Джо», у которого горит все подряд, чтобы ее не выдали лично Игорю Валерьевичу...

 

Сам Игорь Валерьевич, который не досмотрел сериал Бригада в своё время, а потому вернул нас в 90-е манерой публичного общения... Луценко-Она, которой не досталось роли «барствующей смотрящей» в новой реальности и потому она тоже хочет жить в Лондоне.

 

Или на Манхеттене, чтобы с «Деми Мур делиться секретами» и ходить по красным дорожкам модных пластических хирургов...

 

И все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку... 
 

 

... Украина на страницах европейских и американских медиа нынче - такая себе Мекка абсурда. Улучшенный вариант Сомали - более креативный, нынешний и необычный.

 

Страна, которая всерьёз предлагает проекты, над которыми можно вдоволь только похохотать.

 

Нет, не так.

 

Скорее, уржаться до вызова специальной урологической помощи...

 

И чего мы хотим взамен, презентуя себя в качестве профессиональной страны-фрика?

 

Хороших и качественных проектов? Роста глобальной влиятельности? Участия в глобальных программах на равных условиях?

 

Настоящего и взаимовыгодного партнёрства? Ошаленного притока полновесных инвестиций? Инвестиций в кого и во что? В нескончаемую комедию провинциального погорелого театра?)... 
 

 

... Безусловно, сегодня мы - никто.

 

Не перспективны.

 

Не интересны.

 

Не профессиональны.

 

Не адекватны времени и месту.

 

Гарантий в стране никто никому дать не сможет.

 

Ощущения реформ и близко не ночевало в наших домах. Переформатирования ключевых направлений - не произошло.

 

Мы просто перестали быть «чмокающими пафосниками» вчерашнего дня и превратились в банальных «смешных парней» дня нынешнего.

 

С нами иногда весело. Мы иногда шокируем.

 

Но делаем это так, что нас хочется обнять, обогреть и дать копейку.

 

За качественное уличное развлечение. Не больше.

 

Потому что... просто время выбитых зубов...

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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