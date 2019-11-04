 Луценко рассказал, что вынужден был прервать изучение английского в Лондоне и вернуться в Киев - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Луценко рассказал, что вынужден был прервать изучение английского в Лондоне и вернуться в Киев
04.11.2019 11:50

Луценко заявил, что вернулся в Киев из-за проблем с сердцем у жены. Об этом он написал под постом Михаила Чаплыги. 

 

Луценко рассказал, что вынужден был прервать изучение английского в Лондоне и вернуться в Киев

Экс-нардеп Ирина Луценко перенесла серьезные проблемы с сердцем. Об этом написал в соцсети ее муж - прежний генпрокурор Юрий Луценко.

Также он добавил что находится в Киеве.

Сообщение Луценко о болезни супруги было реакцией на опубликованный в Facebook пост политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что пара Луценок сбежала из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".

"Уехали с баблом и показали нам фак: пара Луценок, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядкт больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал в соцсети Чаплыга. 

Первым же комментом к посту  стала реплика Юрия Луценко.

"Миша, кончай исходить ядом.

 

Я в Киеве.

 

Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем", - написал экс генпрокурор. 

Сразу после этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".

"Снес один из постов. Об уехавших в Лондон. Снес по моральным соображениям.

 

В новости в СМИ о якобы отказе от мандата речь шла о мотиве - по состоянию здоровья.

 

Я не обратил сразу внимание, а сие есть табу для сатиры.

 

За сим сию тему закрываю", - объяснил Чаплыга в новом посте. 

Напомним, накануне стало известно, что нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа в связи с проблемами со здоровьем.

Сам же Юрий Луценко последее время пребывал в Лондоне, где изучал английский язык.

 

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