|Луценко рассказал, что вынужден был прервать изучение английского в Лондоне и вернуться в Киев
|04.11.2019 11:50
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Луценко заявил, что вернулся в Киев из-за проблем с сердцем у жены. Об этом он написал под постом Михаила Чаплыги.
Экс-нардеп Ирина Луценко перенесла серьезные проблемы с сердцем. Об этом написал в соцсети ее муж - прежний генпрокурор Юрий Луценко.
Также он добавил что находится в Киеве.
Сообщение Луценко о болезни супруги было реакцией на опубликованный в Facebook пост политолога Михаила Чаплыги, который предположил, что пара Луценок сбежала из страны, прихватив с собой "несгораемое бабло".
Первым же комментом к посту стала реплика Юрия Луценко.
Сразу после этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".
Напомним, накануне стало известно, что нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа в связи с проблемами со здоровьем.
Сам же Юрий Луценко последее время пребывал в Лондоне, где изучал английский язык.