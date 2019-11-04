Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом LB.ua рассказал источник в партии.

По его словам, в программе съезда - отчёт за последний год работы, кадровые вопросы, создание рабочей группы по внесению изменений в статут партии, выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 22 и 29 декабря.

Также на съезде ожидается выступления "руководства страны и Верховной Рады".

Источник в "Слуге" сообщает, что съезд пройдёт без мажоритарщиков.

При этом партия "Слуга народа" рассматривает возможность участия в выборах во все объединённые территориальные громады (ОТГ) 22 и 29 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, окончательное решение будет зависеть от того, сумеет ли политическая сила найти кандидатов во всех ОТГ.

"Вместе с тем, конечно, мы будем определяться, когда получим от наших структур анкеты кандидатов и проведем необходимые проверки и собеседования. Для этого в центральном партийном офисе будет работать мини-штаб по этим выборам, а в поиске кандидатов мы опираемся на Зе-команду и помощь народных депутатов", - рассказал Корниенко.

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