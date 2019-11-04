|"Слуга народа" проведёт съезд 10 ноября: партия забыла пригласить мажоритарщиков
|04.11.2019 12:08
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Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Об этом
По его словам, в программе съезда - отчёт за последний год работы, кадровые вопросы, создание рабочей группы по внесению изменений в статут партии, выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 22 и 29 декабря.
Также на съезде ожидается выступления "руководства страны и Верховной Рады".
Источник в "Слуге" сообщает, что съезд пройдёт без мажоритарщиков.
При этом партия "Слуга народа" рассматривает возможность участия в выборах во все объединённые территориальные громады (ОТГ) 22 и 29 декабря.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, окончательное решение будет зависеть от того, сумеет ли политическая сила найти кандидатов во всех ОТГ.