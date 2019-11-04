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|В октябре на Донбассе ранения получили 14 мирных жителей, половина - дети
|04.11.2019 17:30
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С начала года на Донбассе подтверждены 16 погибших и 121 раненых гражданских лиц. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за вторую половину октября.
Также ОБСЕ за указанный период подтвердила сообщение о 14 жертвах между гражданского населения (все получили ранения), в том числе пяти мальчиков и двух девочек, которых были ранены в результате срабатывания мин и невзорвавшихся боеприпасов.
При этом наблюдатели зафиксировали повреждение в результате огня из стрелкового оружия зданий двух действующих школ в Александровке и Золотом.
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