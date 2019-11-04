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|Луценко подтвердила, что покидает Раду, как депутат ПЕС Порошенко
|04.11.2019 17:49
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Нардеп от Европейской солидарности Ирина Луценко подтвердила информацию о том, что уходит из Верховной Рады.
В соцсети она подробно перечислила свои заслуги в парламенте - закон об алиментах, запрет российским наблюдателям приезжать на выборы в Украину и криминализацию незаконного пересечения госграницы.
По сути своего заболевания нардеп ничто не уточнила. Ранее Юрий Луценко заявил, что у его жены проблемы с сердцем.
Сам экс-генеральный прокурор Юрий Луценко также подтвердил информацию: