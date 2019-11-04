Очередной отказ Киева от разведения в Петровском подтверждает оценку Украины как недобросовестного и безответственного партнера с которым нельзя вести полноценный и конструктивный разговор, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Если Киев не в состоянии обеспечить отвод сил на одном давно уже согласованном участке, то лишний раз подтверждается уверенность, что ему нельзя доверять", - сказал знаток.

По его словам, своевременное разведение сил на пилотных участках могло стать важным сигналом о реальной готовности Украины разрешить конфликт мирным путем.

"Это не только сигнал к началу саммита "Нормандской четверки", это еще и явный показатель того, является ли Украина в принципе способной осуществлять со своей стороны процесс мирного урегулирования", - сказал знаток.

Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В частности, он подтвердил, что российская сторона выдвигает требования о подготовке документа.

"В сентябре, когда мы договаривались, было только два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском", - добавил Пристайко.

Напомним, до этого Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском завершает выполнение условий для проведения нормандского саммита.

Штаб ООС заявил, что не будет реагировать на предложения "ДНР" начать сегодня, 4 ноября, отвод войск в районе Петровского, так как на этом участке не был выдержан семидневный режим тишины.

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