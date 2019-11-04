В распоряжении "Страны" оказалась переписка пранкера Джокера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с нардепом Николаем Тищенко - о ситуации внутри фракции, о его противостоянии с Ткаченко а также про деньги в конвертах для депутатов президентской фракции, о которых первой рассказало наше издание.

Судя по дате, начало переписки Джокера с Тищенко происходит в прошлую пленарную неделю в канун секс-скандала с депутатом Богданом Яременко , которого папарацци сфотографировали в момент, когда он договаривался о встрече с проституткой.

Джокер представляется Тищенко генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. И начинает вести с ним откровенный искренний разговор о светских и политических событиях.

Тищенко активно вступил в переписку. Он откровенно описывает тяжелую внутреннюю ситуацию во фракции.

А также делится непростыми размышлениями о своем будущем, которое может быть очень тяжелым, если и дальше все так будет идти.

"Бизнесу п@дец без меня. Имя убивают в хлам, думал команда семья коллектив все один за одного и просто ху@ею … жена плачет, каждый день говорит, что меня посадят))) … как дальше не понимаю…", - жалуется Тищенко "генпрокурору" и перечисляет метаморфозы его публичного имиджа как политика, который начал с "дурака" и по всей видимости, как прогнозирует Тищенко закончиться "пид...сом".

"Сначала я дурак, потом насос, потом наркоман, потом Добкин, потом с АТО - Ярошем за закон 2045-1 зарубился, теперь я смотрящий (речь идет о слухах, которые разгонялись в СМИ, что Тищенко якобы назначен "смотрящим" за Киевом, что он сам отрицал - Ред.), скоро в пи…. запишут..".

Отдельный "п@здец в партии", по словам Тищенко - экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко, наделенный "манией величия".

На одном из скринов становится ясно, что такое отношение в "Слуге народа" к Ткаченко не только у Тищенко и на ремарку пранкера, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах, Тищенко прямо сообщает, что с Ткаченко партия Слуга народа "про@бет выборы в Киеве" и раскрывает пару интересных деталей.

Он подтверждает информацию "Страны" , что дискредитирующие Тищенко слухи о "смотрящем по Киеву" через СМИ запустил именно Ткаченко в отместку за то, что он сопротивлялся созданию межфракционного объединения (МФО) "Новый Киев".

"Я ему не подписал его сранное МФО, ну и люди (мажоритарщики стреманулись), так он побежал к Бродскому Миша (речь идет о владельце сайта "Обозреватель" Михаиле Бродском. - Ред.). А Бродский партнер Третьякова Саши (я его выиграл на 219-ом) тот, что кум Луценко!!!) и тд, он же партнер Ткаченко в 1+1".

Тищенко все время жалуется пранкеру на отсутствие партийной дисциплины, и предлагает "Рябошапке" установить ее вместе.

"Предатель на предателе", - характеризирует Тищенко ситуацию во фракции.

Но дальше разговор заходит в конкретную плоскость - зарплат в конвертах . Напомним, журналисты нашего издания описали, как, кому и в каких пропорциях руководство государства выдает депутатам зарплату в конвертах.

Пранкер Джокер провоцирует Тищенко на откровенный разговор по этой теме и сообщает депутату, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как он раздавал зарплату в парламенте, на что Тищенко только лишь уточняет: а много ли их было?

Пранкер продолжает сетовать на депутатский корпус, наполненный предателями и стукачами и взывает к Тищенко философским вопросом:

"Бля..ть, ты понимаешь уровень п@дарасов после того, как им дали бабуки (выдали зарплату в конвертах. - Ред.), человек 20 пошло сливать инфу и стукачить, те кто взял главное".

Тищенко продолжает беседу "Я в школе на уроке истории спросил учителя: почему не удержали Украину. Он говорил: я маленький, не понимал… вот сука понимаю".

Генпрокурор сообщает Тищенко, что его могли записать на видео в тот момент, когда он раздавал деньги и просит его придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Тищенко просит совета, как это сделать.

"Скажи плиз, поменяю тактику".

И пытается выяснить и липового прокурора, кто конкретно из однопартийцев на него донес.

Зашла речь и о депутате Медянике - еще один герой папарационных расследований, который не так давно попался под прицел фотокамер "Страны" в тот момент, когда обсуждал, как он намерен через прокуроров решить вопросы с "океаном" и "сахаром".

Вопреки ожиданиям, Медяника не исключили из фракции, а сам случай оставили безнаказанным. Тищенко рассказывает генпрокурору, что Медяник стоял перед ним на коленях, пытаясь объяснить, что дела обстоят иначе.

Скрины переписки Джокера и Тищенко в хронологическом порядке: