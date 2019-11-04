В испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября, прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины. "Кабмин должен собраться на внеочередное совещание, чтобы решить это таки зрада или все-таки перемога. А вообще, это привет всем тем, кто травил ее год назад и не пустил на Евровидение." - Заявил известный блогер Денис Гороховский. "Спасибо за эту награду можно передать Скрыпиным, Муждабаевым, Аласаниям, Майклам Шурам и прочему бесполезному шлаку, который на протяжение всей истории существования Украины стремился выдавить из нее все талантливое или хотя бы просто стоящее." - Заявил медиа-эксперт Анатолий Шарий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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