Новые чиновники Генеральной прокуратуры Украины помогают предыдущему политическому режиму сохранять свои активы.
Такое мнение высказал адвокат Андрей Портнов в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE.
"Я считаю, что Генеральная прокуратура под руководством нового генпрокурора Руслана Рябошапки не просто бездействует, она видимо имеет коммуникацию с предыдущими властями.
И следовательно между ними происходит какая-то координация, и она не нацелена на тот результат, который новая политическая власть обещала во время выборов", - заявил Портнов.
Он рассказал, что когда следователи обратились в ГПУ с просьбой арестовать имущество пятого президента Украины Петра Порошенко, то данное ходатайство рассматривалось около двух недель.
"Кто-то из генпрокуратуры сообщил фигуранту об этом.
А когда суд все арестовывал, оказалась, что в ту же неделю имущество было переоформлено на подконтрольные ему компании.
После того, как мы об этом узнали, и написали новое заявление в ГБР, уже они вышли с ходатайством в суд, еще спустя две недели получилось арестовать имущество заново", - рассказал адвокат.
Он подчеркнул, такие случаи доказывают, что новые чиновники ГПУ помогают предыдущему политическому режиму сохранять свои активы.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное производство по отношению к бывшему президенту Петру Порошенко.
Напомним, власти Панамы начали официальное уголовное расследование якобы сокрытия пятым президентом Украины Петром Порошенко своих денег в стране.
Украинский юрист Андрей Портнов рассказал, что Печерский суд Киева арестовал доступ и выемку к документам и активам пятого президента Украины Петра Порошенко.
12 августа Порошенко побывал на очередном допросе в ГБР.
После этого директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко могут допросить на полиграфе.
Следом Порошенко прокомментировал заявление директора Государственного бюро расследование Романа Трубы о том, что экс-гаранта могут допросить с применением полиграфа.
Правоохранители отказали адвокату Порошенко Игорю Голованю в открытии уголовного дела против юриста Андрея Портнова.
Порошенко проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований. Вместо экс-главы государства в ГБР пришел его адвокат Игорь Головань и рассказал детали.
ГБР ведет еще одно дело о возможной необоснованной выплате зарплаты судьям, которых пятый президент Петр Порошенко якобы не назначал на должности.
Порошенко должен был пройти допрос с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз во вторник, 1 октября.
Петр Порошенко вновь проигнорировал допрос в ГБР.
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