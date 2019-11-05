Новые чиновники Генеральной прокуратуры Украины помогают предыдущему политическому режиму сохранять свои активы.

Такое мнение высказал адвокат Андрей Портнов в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE.

"Я считаю, что Генеральная прокуратура под руководством нового генпрокурора Руслана Рябошапки не просто бездействует, она видимо имеет коммуникацию с предыдущими властями. И следовательно между ними происходит какая-то координация, и она не нацелена на тот результат, который новая политическая власть обещала во время выборов", - заявил Портнов.

Он рассказал, что когда следователи обратились в ГПУ с просьбой арестовать имущество пятого президента Украины Петра Порошенко, то данное ходатайство рассматривалось около двух недель.

"Кто-то из генпрокуратуры сообщил фигуранту об этом. А когда суд все арестовывал, оказалась, что в ту же неделю имущество было переоформлено на подконтрольные ему компании. После того, как мы об этом узнали, и написали новое заявление в ГБР, уже они вышли с ходатайством в суд, еще спустя две недели получилось арестовать имущество заново", - рассказал адвокат.

Он подчеркнул, такие случаи доказывают, что новые чиновники ГПУ помогают предыдущему политическому режиму сохранять свои активы.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное производство по отношению к бывшему президенту Петру Порошенко.

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