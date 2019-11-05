Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве.

Как известно, строительство проходило как раз во время расследования его незаконного обогащения, рассказывают журналисты-расследователи программы "Наши Гроши" на Bihus.info.

Незаконное строительство проходило в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской, 59, где семья Кулика владеет двумя квартирами общей площадью более 400 кв.м. Примечательно, что одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов. Кроме того, у семьи Кулика в "Дипломат Холле" два гаража и одно помещение на крыше (88 кв.м). Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец. Журналисты утверждают, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели. Строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская, 59, помещение 1420. По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

Генеральная прокуратура Украины собирается уволить прокурора Константина Кулика, который проводил расследование в отношении основателя украинской энергетической компании Burisma. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, решение уволить Кулика было принято, так как он не явился на аттестацию, которая обязательна для перехода в новый Офис генпрокурора.

Отмечается, что большинство из уволенных прокуроров отказались пройти переаттестацию в знак протеста против "чистки", которая была начала для укрепления контроля президента Владимира Зеленского над Генпрокуратурой. По информации Reuters, Кулик будет уволен до 31 декабря или даже раньше.

Ранее в этом году Кулик составил семистраничное досье о деятельности Хантера Байдена в Украине, который входил в совет директоров Burisma в 2014—2019 годах. По данным СМИ, в документе он обвинил сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в коррупции.

По данным Reuters, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречался с прокурором Константином Куликом, чтобы обсудить обвинения против Байдена.

В недавнем интервью Джулиани сказал Reuters, что встреча с Куликом состоялась в Париже. По его словам, Кулик повторил утверждения о том, что Джо Байден в 2016 году якобы пытался уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы закрыть дело против Burisma.

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