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|Прокурор Кулик незаконно пристроил целый этаж в элитном ЖК в центре Киева. Видео
|05.11.2019 08:46
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Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве.
Как известно, строительство проходило как раз во время расследования его незаконного обогащения, рассказывают журналисты-расследователи программы "Наши Гроши" на Bihus.info.
В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская, 59, помещение 1420. По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.
Генеральная прокуратура Украины собирается уволить прокурора Константина Кулика, который проводил расследование в отношении основателя украинской энергетической компании Burisma. Об этом сообщает
По данным издания, решение уволить Кулика было принято, так как он не явился на аттестацию, которая обязательна для перехода в новый Офис генпрокурора.
Отмечается, что большинство из уволенных прокуроров отказались пройти переаттестацию в знак протеста против "чистки", которая была начала для укрепления контроля президента Владимира Зеленского над Генпрокуратурой. По информации Reuters, Кулик будет уволен до 31 декабря или даже раньше.
Ранее в этом году Кулик составил семистраничное досье о деятельности Хантера Байдена в Украине, который входил в совет директоров Burisma в 2014—2019 годах. По данным СМИ, в документе он обвинил сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в коррупции.
По данным Reuters, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречался с прокурором Константином Куликом, чтобы обсудить обвинения против Байдена.
В недавнем интервью Джулиани сказал Reuters, что встреча с Куликом состоялась в Париже. По его словам, Кулик повторил утверждения о том, что Джо Байден в 2016 году якобы пытался уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы закрыть дело против Burisma.