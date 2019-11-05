Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на акции памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Пост на эту тему гарант написал в соцсети.

Глава государства напомнил, что уже год нет в живых Гандзюк.

Зеленский отреагировал на акции посвященные годовщине смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Он пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент.

Справка: 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Женщину облили кислотой. В начале ноября активистка умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела.

В Киеве прошла акция "Год без Кати", которая проходила вечером под окнами Офиса президента в день смерти активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующее видео опубликовано на канале "Страны" в YouTube.

Как видно на записи, в митинге приняли участие около 300 человек. Однако около 25% из них - это СМИ. Кроме того, среди участников акции была замечена бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и праворадикал Сергей Стерненко.

Также мероприятие посетили прежний нардеп Игорь Луценко и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Охрану порядка обеспечивала полиция диалога, в составе не больше 20 человек.

Под зданием "Будинок з химерами" установили экран с надписью "Год без Кати".

Также на экране транслировался небольшой ролик - хронология события происшествия с Катей Гандзюк.

В то же время рядом с экраном установили металлическую конструкцию с надписью "Молчание убивает".

Под металлоконструкцией "Молчание убивает" участники акции "Год без Кати" установили памятные лампады.

Также на мероприятии был показан фильм "Суспiльного" про Катю Гандзюк, после чего началась дискуссия.

После завершения митинга, организаторы призвали всех желающих пройти колонной к зданию МВД. По словам организатора акции, несмотря на то, что дело Кати Гандзюк ведёт СБУ, сотрудники МВД также виновны в покрытии своих коллег в совершенном преступлении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира