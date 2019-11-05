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- Как приручить "слугу": депутаты сообщают, что глава фракции Арахамия и премьер Гончарук "пилят" бюджет Украины под мажоритарщиков
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|Как приручить "слугу": депутаты сообщают, что глава фракции Арахамия и премьер Гончарук "пилят" бюджет Украины под мажоритарщиков
|05.11.2019 09:23
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Телеграм-канал "Тёмный Рыцарь", который связывают с правящей фракцией, сообщил, что глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с премьер-министром Алексеем Гончаренко "пилят" бюджет Украины на мажоритарные огруга.
Напомним, съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Об этом
Тотже источник в "Слуге" сообщает, что съезд пройдёт без мажоритарщиков.
Народный депутат от "Слуги народа"