Телеграм-канал "Тёмный Рыцарь", который связывают с правящей фракцией, сообщил, что глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с премьер-министром Алексеем Гончаренко "пилят" бюджет Украины на мажоритарные огруга. "Арахамия, мне кажется, старательно нарабатывает себе статью «злоупотребление властью». Из корпоративного чата: «Коллеги, вчера была встреча с премьером по бюджету. Путем сложных переговоров мне удалось добиться выделения 2 млрд грн в 2020 году на все мажоритарные округа (это примерно 10,5 млн на округ). Далее вместе распишем условия (конкурсная основа, софинансирование с местными бюджетами) уже в рабочем порядке. В тех округах, где победили не наши, планируем прикрепить списочников по региональному признаку. Не переключайтесь». Ну, то есть, распределение бюджетных денег будет только на депутатов СН. А мажоритарщикам других партий денег не дадут. В чистом виде статья 369-2 КПК Украины «Злоупотребление влиянием»." - Говорится в сообщении. Напомним, съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Об этом LB.ua рассказал источник в партии. Тотже источник в "Слуге" сообщает, что съезд пройдёт без мажоритарщиков. Народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков сообщил: "Я поднимаю этот вопрос в общем чате в вацапе. Все мажоритарщики решили собраться в среду и пригласить Корниенко и Арахамию. Аппарат Верховной Рады для нас забронировал зал и Корниенко написал что будет. Затем отморозился Арахамия. Затем Аппарат Верховной Рады через Мельничука сообщил, что зал якобы занят. И Корниенко написал, что не сможет прийти. Вот вам и ответ. Мажоритарщики не нужны фракции, без них можно сливать округа как на парламентских выборах, наши сборы им не нужны. Мы попали в парламент вопреки им, и надеюсь соберёмся вопреки им. Я голосовал за Зеленского, не за Корниенко, не за Арахамию." Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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