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|Операция перехват: СБУ разыскивает Джокера, который выводит "слуг народа" на чистую воду
|05.11.2019 10:00
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Служба Безопасности Украины получила команду из Офиса Президента найти и установить личность человека, который стоит за телеграм-каналом Джокер, на котором размещаются скрины переписок с депутатами Верховной Рады от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщает
По указанию главы СБУ Ивана Баканова заниматься поисками поручено Департаменту оперативно – технических мероприятий СБУ (ДОТЗ), который задействовал стационарные кластерные комплексы дешифровки трафика, полученного от перехвата сигнала мобильных телефонов, эти комплексы способны не только расшифровывать сообщения мессенджера WhatsApp, в котором велась переписка с депутатами от Слуги народа, но и установить все необходимые технические данные: идентификатор мобильного устройства отправителя, цифровой след сим-карты – регистрация в базовых станциях мобильных операторов.
Выбор в пользу Telegram, в сравнении к примеру с Facebook, Джокером вполне очевиден, а исходя из только вышеизложенного можно заключить: поиски Джокера не приведут к результату, и целый департамент специальной службы, вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, сработает впустую.