Служба Безопасности Украины получила команду из Офиса Президента найти и установить личность человека, который стоит за телеграм-каналом Джокер, на котором размещаются скрины переписок с депутатами Верховной Рады от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщает телеграм-канал шпион.

По указанию главы СБУ Ивана Баканова заниматься поисками поручено Департаменту оперативно – технических мероприятий СБУ (ДОТЗ), который задействовал стационарные кластерные комплексы дешифровки трафика, полученного от перехвата сигнала мобильных телефонов, эти комплексы способны не только расшифровывать сообщения мессенджера WhatsApp, в котором велась переписка с депутатами от Слуги народа, но и установить все необходимые технические данные: идентификатор мобильного устройства отправителя, цифровой след сим-карты – регистрация в базовых станциях мобильных операторов.

Технически вероятно всё: отследив цифровой след сим-карты, её нахождение в радиусах работы базовых станций, можно установить местоположение устройства, зная идентификатор мобильного устройства можно проследить его движение от производителя до конечного покупателя, можно даже получить архивы протоколов соединений прередачи данных, что в совокупности потенциально может вывести на круг лиц, которые могут быть связаны с аккаунтом WhatsApp, который от имени Генпрокурора Рябошапки общался с депутатами от Слуги народа. Телеграм-канал Джокер, в котором были опубликованы скрины этих переписок, с высокой долей вероятности аппаратно не связан с мессенджером WhatsApp на устройстве, с которого велась переписка.

Выбор в пользу Telegram, в сравнении к примеру с Facebook, Джокером вполне очевиден, а исходя из только вышеизложенного можно заключить: поиски Джокера не приведут к результату, и целый департамент специальной службы, вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, сработает впустую.

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