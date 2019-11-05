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|МВФ даст кредит Украине только в обмен на деньги Коломойского
|05.11.2019 10:38
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Международный валютный фонд, который собирался оказать финансовую помощь Украине, отложил ее из-за возможной неспособности президента Владимира Зеленского, связанной с возвратом миллиардов долларов, выведенных из украинских банков, в том числе Приватбанка.
Об этом сообщает
Так, МВФ будет удерживать последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает максимум усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.