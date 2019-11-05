В Сети появилась переписка якобы Федины и Герасимова, в которой угрожавшая Зеленскому депутат жалуется на то, что часть и Петр Порошенко ее не защищают.

Народная избранница от партии Европейская солидарность София Федина из-за своих резких высказываний в адрес президента Владимира Зеленского, судя по всему, попала в немилость своих однопартийцев, или же кто-то пытается их перессорить и бросить тень на Петра Порошенко.

Дело в том, что телеграм-канал Polit.media опубликовал якобы переписку Софии Федины с Артуром Герасимовым, которую им слили.

В частности, судя по переписке, Федина обратилась к Герасимову, ведь Петр Порошенко ее избегает. Она сообщила о том, что ей "звонили следователи и просили встретиться", на что Герасимов ответил: "Маячня. Вони не можуть вимагати. Ви народний депутат".

Дальше идет такой диалог:

- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь. - София, что я могу сделать? - Я точно уверенна, что часть меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает. - София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю. - Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это? - София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом".

Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, ведь "ее бросили под танк".

На это в данной переписке Герасимов посоветовал не делать этого, ведь "президенту и так обрывают телефоны следователи".

"И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам", - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.

Добавим, что на момент публикации материала опровержения или подтверждения данной переписки не было.

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