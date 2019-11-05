5 ноября – день рождения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Орест Березовский (так звали будущего Предстоятеля) родился в 1944 году в селе Корытное Вашковского (сегодня – Вижницкого) района Черновицкой области в семье священника.

В 1961 году, после окончания школы, пошел учиться в Черновицкое техническое училище, затем работал в строительных организациях области. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. Проучившись три курса, поступил в Московскую духовную семинарию.

За два года до окончания учебы Орест вошел в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 18 марта 1971 года стал монахом. При постриге он получил имя Онуфрия, в честь преподобного Онуфрия Великого.

20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года – в сан иеромонаха. В этом же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1978 году с ученой степенью кандидата богословия.

В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция Переделкино Московской области). 28 июня 1985 года будущего Предстоятеля назначили благочинным Троице-Сергиевой лавры, а на Рождество следующего года – возвели в сан архимандрита.

С 20 июля 1988 года по ноябрь 1990 года был наместником Почаевской лавры. Архиереем стал 9 декабря 1990 года. Хиротонисал иерарха прежний митрополит Киевский и всея Украины Филарет Денисенко, который позже ушел в раскол и возглавил Киевский патриархат.

В 1992 году Черновицкий епископ Онуфрий выступил против неканоничных действий тогдашнего митрополита Филарета. За это Филарет лишил владыку Черновицкой кафедры. Однако духовенство и верующие защитили своего пастыря, и уже в апреле епископа Онуфрия восстановили на Черновицкой кафедре.

В 1994 господин был возведен в сан архиепископа, в 2000 году – стал митрополитом, а 13 августа 2014 года по результатам тайного голосования был избран Предстоятелем УПЦ.

Андрей Видищенко : Православные, сегодня Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию исполняется 75 лет! Великий молитвенник, благочестивый подвижник и подвижник, благодатный архипастырь общерусского масштаба, настоящий носитель Православной Веры, который дышит подлинным Христианством. Блаженнейший Митрополит Онуфрий дорог любому православному сердцу, Господь хранит Владыку в самоотвержении, кротости и преданности Его священный воле, ибо как сказано Апостолом Павлом: «Таков нам подобает Архиерей быти» (Евр. 7:26). Милость Божию следует видеть в том, что такой надежный столп Церкви, воплощающий непоколибимую стойкость за чистоту Православной веры на землях исторической Руси, находится сегодня на троне Киевских Митрополитов. Под его омофором продолжает спасаться многомилионная паства нашей Церкви, несмотря на пятилетнюю борьбу преступного режима с исторической Церковью собственного народа и каноническим Православием. С каким великим достоинством, честью и смирением несет господин свой предстоятельский крест в эту лихую годину испытаний, клеветы и гонений, спасая от отчаяния и зажигая священный огонь в душах простых прихожан канонической Православной Церкви на землях многострадальной Украины! От только сердца желаю здравия, крепости душевной и телесной и чтобы Господь даровал Владыке сил в его Первосвятительском служении - продолжать вести народ свой по пути спасения!

Многая и благая лета Вам, Ваше счастье! Храни Вас Господь!

Юрий Молчанов: Вы могли бы стать выдающимся политиком, но Вы выбрали священничество и Церковь. В итоге Вы и с Богом, и все политики мечтают иметь такой рейтинг, как у Вас :) Вы могли бы стать успешнейшим топ-менеджером и вырваться на орбиту бизнес элиты. Но Вы выбрали смирение и нестяжательство. Поэтому Вы сейчас и с Богом, и с Церковью, и тысячи из руководства высшего звена отдали бы полжизни, чтобы научиться так руководить, как Вы :) Вы бы могли рвануть в науку. Но Вы выбрали кротость и простоту. Поэтому Вы и с Божьим Словом, и все соцсети взахлеб расхватывают Ваши слова на цитаты. Вы с легкостью могли бы стать финансовым магнатом. Но Вы выбрали монашество и Христа. И теперь Вы действительно, самый богатый человек. Ваш капитал Господь и миллионы наших преданных сердец. Которые любят Вас, невзирая на тренды, тенденции и хайпы, невзирая на политику и погоду в Киеве, Москве или Стамбуле. Ваше счастье! С 75-м Днем рождения Вас! Улыбайтесь нам своей молитвенной улыбкой еще долго и долго!!!

О. Александр (Овчаренко) : Сегодня исполнилось 75 лет Блаженнейшему митрополиту Онуфрию. Когда заканчивался подсчет голосов епископов и уже стало понятно, что новым Предстоятелем УПЦ станет господин Онуфрий, тогда ещё митрополит Черновицкий и Буковинский склонил голову и обхватил её руками. Он прекрасно понимал какой тяжёлый крест ложится на его плечи. Но будучи послушником своей Церкви, митрополит Онуфрий смиренно взял на себя ответственность за её судьбу и судьбу её верующих. Как затем оказалось, это сыграло ключевую роль в дальнейших событиях, связанных с попыткой власти поставить Церковь на службу своим интересам. Благодаря Блаженнейшему все соответствующие планы потерпели крах. Он не побоялся противостоять мощному государственному аппарату и его руководителям, желавшим превратить УПЦ в инструмент политического влияния. Его авторитет и позиция по отношению к расколу сплотили епископат, духовенство и верующих, сведя на нет сценарий установления союза большей части УПЦ с раскольническими структурами. Он не дрогнул под давлением Фанара, который угрожал лишить его статуса Предстоятеля Украинской Православной Церкви и т.д. Его слова о том, что нельзя делить украинцев на "правильных" и "неправильных" были глотком свежего воздуха на фоне того идеологического безумия, которое пропагандистскими методами продвигала "партия войны". Он и на деле демонстрировал такую позицию, окормляя разделённых войной людей и пытаясь сделать так, чтобы их политические и идеологические разногласия побеждались пониманием общности веры и необходимости восстановления братских отношений. И наиболее важное. Блаженнейший своим примером показывал и показывает как нужно любить Бога и как нужно верить. Он - образец настоящего пастыря. С таким Предстоятелем не страшно идти даже через самые страшные испытания. Ведь чувствуется, что с ним рядом Господь. Дай Бог нашему Блаженнейшему многих лет жизни, а также сил и энергии для служения на благо нашей Церкви!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира