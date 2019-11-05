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|Горбатюк украл материалы "дела Майдана" по расстрелам силовиков
|05.11.2019 12:10
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Известный адвокат Андрей Портнов заявил, что экс-начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана. Однако Портнов эти два тома обнаружил и подал заявление о совершении преступления Горбатюком в Госбюро расследований.
Как стало известно
Что сказал Портнов
"Страна" публикует фото найденных Портновым двух томов дела по расстрелу милиционеров на Майдане.
Как отреагировало ГБР
По данным "Страны", уголовное производство уже зарегистрировано Госбюро расследований в Едином реестре досудебных расследований. Мы публикуем выписку из реестра.
Дело открыто по статье 367 часть первая Уголовного кодекса (служебная халатность).
Какие последствия?
По данным "Страны" в найденных Портновым материалах дела содержится серьезная доказательная база (в частности большой массив видеоматериалов) по преступлениям, которые были совершены в отношении сотрудников правоохранительных органов со стороны активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
В этот день, напомним, в районе Майдана были ранены и убиты десятки сотрудников "Беркута" и бойцов Внутренний войск.
Отметим, что в последние 5 лет расследования дела по убийствам силовиков на Майдане действительно не ведется. Как полагают наши источники в правоохранительных органах, новые материалы могут помочь активизировать следствие, если на то будет политичекая воля.