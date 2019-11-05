Дмитрий Заборин

Поселок-курорт Ворзель достойно отметил 76-ю годовщину освобождения. При содействии Ворзельского сельсовета, Бучанской ОТГ и лично ее секретаря Василия Олексюка (бывшего офицера, кстати), отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета и прочих, менее значимых организаций, солдаты Вермахта и СС встали в почетный караул у братской могилы красноармейцев и возложили к ней цветы.

Конечно, мы все понимаем, что под немецкой формой сокрыты тела граждан Украины, которые просто участвуют военно-исторической реконструкции.

Что лично они могут испытывать теплые чувства, возлагая цветы, и лично их предки не жгли села вместе с жителями и не сидели в окопах "Восточного вала".

Но данный случай хорошо иллюстрирует, насколько люди в целом потеряли берега, насколько стерлось для них понятие "свои" и чувство меры.

Когда государство годами, десятилетиями превращает историю в фарс и топчется немытыми ногами по исторической памяти, это непременно приводит к разрушению души.

О том, что "в Европе или тех же США подобное немыслимо" даже и говорить не будем. Лучше посмотрим видос с ивента: https://www.facebook.com/groups/132313540174994/wp/789038188185143/

P.S. Особенно символично на фоне только этого смотрится отбитая буква "Д" в слове "отдавшим" на памятнике.