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|В Ворзеле солдаты Вермахта и СС встали в почетный караул у братской могилы красноармейцев
|05.11.2019 12:29
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Поселок-курорт Ворзель достойно отметил 76-ю годовщину освобождения. При содействии Ворзельского сельсовета, Бучанской ОТГ и лично ее секретаря Василия Олексюка (бывшего офицера, кстати), отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета и прочих, менее значимых организаций, солдаты Вермахта и СС встали в почетный караул у братской могилы красноармейцев и возложили к ней цветы.