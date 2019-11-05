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|В бюджете-2020 не предусмотрены расходы на восстановление Донбасса ни оккупированного, ни подконтрольного
|05.11.2019 13:44
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В проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону правительство заложило 245,8 млрд гривен. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в ходе презентации бюджета.
По его словам, из этой суммы 136 млрд гривен выделяется на оборону.
По словам Загороднюка, приоритет бюджета - закупка вооружения и военной техники.
Журналист на презентации бюджета на 2020 задала вопрос министру финансов Маркаровой, есть ли деньги в бюджете на восстановление Донбасса. Министр ответила: когда мы вернём неконтролируемые территории, тогда и говорить об их восстановлении будем. Контролируемую часть Донбасса восстанавливать никто не собирается или Маркарова даже не понимает, о чём речь? Задал вопрос политический аналитик