Кабинет министров ожидает, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр. Тогда госбюджет пополнится дополнительными поступлениями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.

"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр, поубирают из улиц эти автоматы, которые создают так много беды для людей и вынимают из них деньги.

В то же время мы предполагаем, что будет создана нормальная цивилизованная система игорного бизнеса, которая будет нормально облагаться налогом", - сказал Алексей Гончарук.