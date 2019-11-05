 Гончарук ждёт, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Гончарук ждёт, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр
05.11.2019 14:22

Кабинет министров ожидает, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр. Тогда госбюджет пополнится дополнительными поступлениями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.

Гончарук ждёт, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр

"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр, поубирают из улиц эти автоматы, которые создают так много беды для людей и вынимают из них деньги.

 

В то же время мы предполагаем, что будет создана нормальная цивилизованная система игорного бизнеса, которая будет нормально облагаться налогом", - сказал Алексей Гончарук. 

По его данным, легализация азартных игр сможет принести в госбюджет более 3 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->