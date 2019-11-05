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|Гончарук ждёт, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр
|05.11.2019 14:22
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Кабинет министров ожидает, что Верховная Рада поддержит законопроект о легализации азартных игр. Тогда госбюджет пополнится дополнительными поступлениями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга.
По его данным, легализация азартных игр сможет принести в госбюджет более 3 млрд грн.