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|В Офисе прокурора Рябошапки проводят тест на "опецькуватость". Видео
|06.11.2019 08:28
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Экс-министр юстиции Елена Лукаш эксклюзивно в эфире программы "Час с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ.Макси-ТВ показала пример тестов для будущих сотрудников Офиса прокурора.
Также в тестах были вопросы, что такое "опецькуватий", "чимчикувати", "эгалитаризм", "коммунализм", "верификация", "дискреция", "перфекционизм", "демократический", "либеральный", "расизм", "суфражизм" и т.д.
Лукаш отметила, что эти тесты утверждала Аттестационная комиссия, которую возглавляет Виктор Чумак.
Отметим, в Академическом толковом словаре украинского языка под "опецькуватым" понимается "невысокий, но толстый, некрасивый на вид", "недоделанный, неумелый".
Можно сделать вывод, что в Офисе прокурора Рябошапки ищут людей с пониманием, что такое неумелый, но сытых прокурор.
Напомним, 6 ноября, начнется второй этап аттестации прокуроров Офиса прокурора Рябошапки - тестирование на общие способности и навыки.
Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при даче правильного ответа на вопрос, следующий будет предложено с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.
На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут.