Экс-министр юстиции Елена Лукаш эксклюзивно в эфире программы "Час с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ.Макси-ТВ показала пример тестов для будущих сотрудников Офиса прокурора.

"Сначала они провели профессиональные тесты, где были очень глубокие вопросы, например, "кто принимает решения в уголовном процессе в суде?", или "зачем нужен служебный конь?", "как рассчитать выслугу лет капитану полиции?", - рассказала Лукаш.

Также в тестах были вопросы, что такое "опецькуватий", "чимчикувати", "эгалитаризм", "коммунализм", "верификация", "дискреция", "перфекционизм", "демократический", "либеральный", "расизм", "суфражизм" и т.д.

Лукаш отметила, что эти тесты утверждала Аттестационная комиссия, которую возглавляет Виктор Чумак.

Отметим, в Академическом толковом словаре украинского языка под "опецькуватым" понимается "невысокий, но толстый, некрасивый на вид", "недоделанный, неумелый".

Можно сделать вывод, что в Офисе прокурора Рябошапки ищут людей с пониманием, что такое неумелый, но сытых прокурор.

Напомним, 6 ноября, начнется второй этап аттестации прокуроров Офиса прокурора Рябошапки - тестирование на общие способности и навыки.

"К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров , которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденному ранее графику", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при даче правильного ответа на вопрос, следующий будет предложено с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.

"Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к сети Интернет. Рабочие места для тестирования будут избираться прокурорами, которые проходят тестирование, самостоятельно", - говорится в сообщении.

На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира