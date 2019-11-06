Вчера в Киеве на улице Шота Руставели в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, проезжую часть затопило кипятком, автомобиль провалился в яму. В связи с прорывом теплосети изменены маршруты троллейбусов 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов 69.

Один из водителей, автомобиль которого находился на ул. Шота Руставели в Киеве во время прорыва трубы с горячей водой, получил легкие ожоги.

Пострадавший отказался от госпитализации.

Отмечается, что спасатели около 19:00 вытащили автомобиль, провалившийся в яму посреди дороги. Как рассказали пострадавшие автомобилисты, они будто увидели туман, оказавшийся паром. В момент, когда передние колеса автомобилей проседали под асфальт, почувствовали это.

"Начал потихоньку ехать и почувствовал, что колеса стали уходить в землю. Включаю заднюю передачу, она уже не выезжает. Остановился внедорожник, я вытащил стальной трос, он разорвался сразу. Благодаря счастливой случайности ехал водитель экскаватора, которому большое спасибо. Я не знаю, как его зовут, он вытащил и поехал дальше", - заявил первый пострадавший.

Впрочем, повезло только одному из водителей. Вторая машина почти наполовину провалилась под асфальт.

"Автомобиль 2018 года, такая машина стоит 12-13 тыс. Такой комплектации. Связываемся с адвокатами, со службами, будем выяснять, кто виноват и кто будет компенсировать", - отметил второй пострадавший.

В центре образовались пробки в результате этой аварии. Дома вокруг места инцидента не отключали от горячего водоснабжения, их переключили на другие трубы.

"Все трубы построены в 1972 году, им уже 47 лет, они отработали свой нормативный срок эксплуатации. Несмотря на это, летом мы проводили гидравлические испытания. А 3 июня давлением 25 кг трубопроводы выдержали, и ничего не предвещало беды", - заявил работник "Киевтеплоэнерго" Александр Пилипишин.

Страна Украина устала. Об этом заявил политический аналитик Александр Скубченко.

"Вчера в Киеве очередной порыв: на Саксаганского дорога с машинами буквально ушла под землю, всё залито кипятком. Год назад на этом же месте было то же самое. Но на соседнем участке трубы, этот — в метре рядом — не успели сделать. Где рванёт завтра? Никто не знает. А вы только представьте масштаб катастрофы в регионах, которые денег видят гораздо (!) меньше, чем столица. Мы живём в инфраструктурной катастрофе: "устают" мосты, обваливаются многоквартирные дома, рвутся сети. Износ — более 70%. И с каждым годом — всё только хуже и хуже. И думаете, что? А ничего! Никакой государственной стратегии, никаких государственных программ модернизации и санации. Никакой системной работы, никакого системного финансирования. После обвала дома в Драгобыче Зеленский поручил Кабмину провести тотальный аудит технического состояния только жилого фонда страны и принять госпрограмму его модернизации — Кабмин наплевал на поручение президента, все уже и забыли. До очередного непременно, к сожалению, обвала. Потом Зеленский опять что-нибудь наобещает, а Кабмин опять не выполнит. Страшно представить инфраструктурную беду нашей страны через 10 лет. Одни руины. Но никому нет дела. На развитие кино — 1,5 миллиарда, на инфраструктуру — денег нет. До инфраструктуры страны дела нет. И для Зеленского, и для Кабмина — даже не приоритет. Володимир Зеленский, чем запомнитесь истории? Что стране и внукам своим оставите? А они ведь спросят пустоту: наш дед был глупым временщиком? Ведь дед со своей мега-властью мог изменить всю систему — мог страну превратить в стройплощадку, мог заложить основы инфраструктурного развития, но вместо этого 5 лет занимался никому не нужными фишечками и "развивал" бездарное и никому не интересное кино. Оставил руину в смартфоне. Когда будете смотреть кино стоимостью полтора миллиарда в руине, на которую не выделено ни копейки, вспомните, что я предупреждал. Если к тому времени ещё будет где смотреть." - Заявил Александр Скубченко.

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