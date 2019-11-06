Кабмин забирает у местных бюджетов налог, неиндексируется земля и ещё больше недофинансируется переданные полномочия. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков. "Гончарук ставит местные громады на колени. Ни о каком бюджете развития речи не идёт, денег в местных бюджетах не хватит даже на зарплаты тем же бюджетникам. Слова Арахамии,- кто умеет лучше распоряжаться и находить деньги - приглашаю работать в Минфин, покажите мастер-класс.

Я извиняюсь, а зачем нам тогда Гончарук и правительство? Они не для этого были назначены?

На фоне этого австрийской компании Head, которая строит свой завод в Виннице, счёт на голое подключение к электричеству увеличивают в 13 раз до 1.6млн евро!. И никого не волнуют меморандумы, инвестиции, рабочие места. Поражённые австрийцы спрашивают "это за что?"... Я так понимаю инвесторы Украине не нужны, как и люди.

Очень кстати добавить слова одного из депутатов:

"А вообще давайте выполним, что сказал Премьер, и всех переселим, укрупним города, чтоб денег не просили.

Ребята, нас скоро будут называть слугами ада, а не народа)."

Даже добавить нечего." - Заявил Антон Поляков. На следующей неделе парламент примет бюджет на 2020 год. Это стало ясно после того, как вчера Кабмин устроил презентацию проекта ко второму чтению. Было объявлено, что проект кардинально переработан. Хотя как раз кардинальных изменений в нем не обнаружилось. Сообщает СТРАНА. Существенно изменился разве что среднегодовой курс гривны к доллару – было после первого чтения больше 28, стало 27. Но заложенный в бюджет курс все равно по итогу ни на что не влияет – больше того, этот параметр в последний раз выполнялся еще при премьере Азарове. А вот другие параметры, которые так или иначе будут выполнены, поражают своим консерватизмом. Они не изменились по сравнению с первым чтением и мало изменились даже по сравнению с бюджетом 2019 года. Минимальное повышение расходов на медицину и образование, минимальный рост минимальной пенсии – все это повторяет бюджетные параметры времен правительства Гройсмана. Как, кстати, и очередное существенное повышение минимальной зарплаты вкупе с серьезным ростом расходов на оборону. Глядя на это, начинаешь задумываться о том, имеет ли какое-то значение смена фамилии премьера, если неизменной остается фамилия министра финансов. Накануне министр энергетики Оржель объявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Но не объяснил, во что это обойдется стране. По словам Оржеля, готовность выражается в том, что в хранилища закачано рекордное количество газа. Что, непременно, является положительным моментом, однако не имеет никакого отношения к теме транзита. Отсутствие российского газа в украинской трубе будет означать, прежде только, две вещи: во-первых, отсутствие 3 млрд долларов в год, получаемых за транзит, во-вторых, отсутствие в трубе необходимого давления. То есть газ из хранилищ поднять можно, но для того, чтобы его куда-то перекачать, нужно, чтобы в трубе был "напор". А его можно создать, лишь используя свой собственный газ в качестве технического. Исходя из этого, несложно понять, что цена перегоняемого по трубам газа резко возрастет, поскольку в нее будет заложена стоимость всей работы газотранспортной системы, которая пока еще большей частью покрывается за счет обслуживания транзита. И при нынешних раскладах единственный способ компенсировать дополнительные расходы – переложить их на промышленных и бытовых потребителей. В том числе, еще раз поднять цены на газ и отопление для населения. Наконец, особенность украинской ГТС состоит в том, что по ней нельзя гонять газ одновременно на запад и восток. Соответственно, при любом распределении газа из ПХГ возникнет ситуация, когда каким-то регионам он просто не достанется. И готовность Украины к прекращению транзита обернется для этих регионов отсутствием отопления. Тем временем едва назначенный новый глава Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Тарасюк успел обрадовать страну тем, что ей не избежать повышения тарифов на электричество. К счастью, речь не идет о том, чтобы повышать их прямо сейчас, но украинцам предлагают быть готовыми к этому в любой момент. Стоимость электроэнергии для населения в Украине не повышалась с 2017 года. Но это благодаря тому, что в предыдущие годы было сразу несколько повышений. Еще в 2015 году Кабмин Яценюка принял программу перевода граждан на рыночные тарифы, и после нее каждые полгода цифры в платежках менялись. В 2017-м они достигли рыночных, но вся система сломалась нынешним летом, когда был введен свободный рынок электроэнергии, свобода которого состоит, в основном, в свободе для производителей электричества повышать цены так, как им хочется. Правда, вводя свободный рынок, власть ввела ограничение: тариф для населения не меняется и покрывается тарифом для промышленности. А теперь речь уже зашла о том, что и населению хватить "паразитировать" на промпредприятиях. В принципе, министр прав: цена электричества должна быть одинаковой для населения и промышленности. Однако прежде, чем вводить "свободный рынок", нужно сделать его действительно свободным от политических наслоений. То есть дать электростанциям возможность закупать уголь там, где дешевле, а не там, где разрешено, а потребителям дать возможность закупать электроэнергию по такому же принципу. Вот тогда можно будет говорить о единой цене для всех. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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