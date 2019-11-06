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|Гончарук ставит местные громады на колени: нас скоро будут называть слугами ада, а не народа. "Слуга" Поляков
|06.11.2019 09:43
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Кабмин забирает у местных бюджетов налог, неиндексируется земля и ещё больше недофинансируется переданные полномочия. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков.
На следующей неделе парламент примет бюджет на 2020 год. Это стало ясно после того, как вчера Кабмин устроил презентацию проекта ко второму чтению. Было объявлено, что проект кардинально переработан. Хотя как раз кардинальных изменений в нем не обнаружилось. Сообщает
Минимальное повышение расходов на медицину и образование, минимальный рост минимальной пенсии – все это повторяет бюджетные параметры времен правительства Гройсмана. Как, кстати, и очередное существенное повышение минимальной зарплаты вкупе с серьезным ростом расходов на оборону. Глядя на это, начинаешь задумываться о том, имеет ли какое-то значение смена фамилии премьера, если неизменной остается фамилия министра финансов.
Исходя из этого, несложно понять, что цена перегоняемого по трубам газа резко возрастет, поскольку в нее будет заложена стоимость всей работы газотранспортной системы, которая пока еще большей частью покрывается за счет обслуживания транзита. И при нынешних раскладах единственный способ компенсировать дополнительные расходы – переложить их на промышленных и бытовых потребителей. В том числе, еще раз поднять цены на газ и отопление для населения.
Тем временем едва назначенный новый глава Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Тарасюк успел обрадовать страну тем, что ей не избежать повышения тарифов на электричество.
К счастью, речь не идет о том, чтобы повышать их прямо сейчас, но украинцам предлагают быть готовыми к этому в любой момент.
Стоимость электроэнергии для населения в Украине не повышалась с 2017 года. Но это благодаря тому, что в предыдущие годы было сразу несколько повышений. Еще в 2015 году Кабмин Яценюка принял программу перевода граждан на рыночные тарифы, и после нее каждые полгода цифры в платежках менялись.
В 2017-м они достигли рыночных, но вся система сломалась нынешним летом, когда был введен свободный рынок электроэнергии, свобода которого состоит, в основном, в свободе для производителей электричества повышать цены так, как им хочется.