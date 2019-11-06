Михаил Подоляк

Красивые такие горячие гейзеры на центральных столичных улицах). Настоящее исландское удовольствие... Идеальная квинтэссенция глупейшей «пятилетки Кличко». Человека, который оказался абсолютным профаном в менеджменте любого порядка. Человека, который совершенно не знает, что такое город, троллейбус, пешеходная дорожка и откуда берётся горячая/холодная вода. Но нам же так нравится жить в коммунальном аду...

... Киева как уютного города для повседневного проживания у нас нет. Вообще.

Есть банальная бочка с инфраструктурным порохом, который может взорваться в любой момент. И взрывается. Все чаще и чаще.

Но мы продолжаем наслаждаться ежедневным плаванием в городском мусоре, разрухе и гниении...

Киева как потенциального зрелища для туристов тоже нет. Даже смешно об этом говорить.

Потому что город некрасивый и крайне эклектичный. Глазу не за что зацепиться.

Дешевые высотки, грязь и мертвые зоны...

Плохо жить и плохо приезжать - вот что такое нынешний Киев.

Но мы продолжаем всерьёз обсуждать косноязычного Кличко как интересного мэра.

Зачем? Кто это вообще такой? Какой шанс есть у таких людей сделать что-то полезное и профессиональное?

О, да, забыл - это же «звезда» того самого вида спорта, где мозг изначально оставляют в раздевалке.

И потому ему точно нужно было предоставить право управлять сложным конгломератом...



... Хуже только то, что мы начали всерьёз обсуждать его альтернативу в виде... не менее специфического гражданина Ткаченко.

Из объемной когорты избранных приспособленцев Коломойского).

Чтобы что? Чтобы опять всерьёз ожидать реальной трансформации нынешнего нелепого городского управления?

Ткаченко - это ведь совсем о другом.

О ещё большей жадности и ещё большем цинизме. О себе и ещё раз себе. О бездонном кармане и безупречных провинциальных понтах.

Да-да, разница между Кличко и Ткаченко огромна. Но что это разница? В мелочи.

Кличко сам не в состоянии продумать схемы распродажи территорий и раздачи ресурсов своим.

Для этого ему нужен какой-нибудь условный Столар. Или Микитась. Или Фукс. Или любой иной теневой схематик...

Ткаченко готов сам придумывать и реализовывать теневые схемы. Не более того. Он умнее и хитрее. Но разве это отменяет главное и единственное правило этих двух «менеджеров» - раздевай, грабь лохов?)..



... Почему мы вообще делаем ставку на таких персонажей?

Почему раз за разом мы оказываемся перед выбором худшего или ещё более худшего дерьма?..

Потому что беспредельно инфантильны.

Потому что не умеем видеть очевидное.

Потому что все ещё боимся получать откровенные ответы на чертовы вопросы.

И потому что вечно верим в сказку о том, что без мозгов можно «эффективно управлять», а мародёр, слащаво укравший кусок Труханового острова, больше крысить не будет). Отличная сказка.

Надо обязательно верить.

И обязательно надо продолжить обсуждать перспективы Кличко и Ткаченко)...