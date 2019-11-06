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"Дела Майдана" уже давно "похоронили". Федур
06.11.2019 11:16

"Дела Майдана" уже давно "похоронили". Об этом заявил известный адвокат Андрей Федур.

"Дела Майдана" уже давно "похоронили". Федур

"1. С сегодняшнего дня ГПУ или уже ОГПУ не будет никакого толка. Эту организация погубят ее руководители.

 

Только враг Украины мог додуматься до такого - чтобы заявить о необходимости борьбы с беловоротничковой преступностью, а начать массовые чистки в прокуратуре (хорошо еще не по сталинскому принципу).

 

Закончить эти чистки в ОГПУ планируют к сентябрю 2020!

 

Да, в прокуратуре есть проблемы.

 

Но, как эти господа хотят (проводя массовые чистки), одновременно, организувывать эффективную работу прокурора.

 

Слепые и не видят, что уже сегодня происходит, когда масса дел если еще не саботируется, то останавливается, потому что прокуроры ждут решения своей судьбы - их оставят или освободят.
 

 

2. Фактически профессиональным кредо нынешнего Генерального Прокурора стало: - "ОБЩЕСТВО ТРЕБУЕТ КРОВИ. ОБЩЕСТВО ТРЕБУЕТ ПОСАДОК ".

 

На эти слова не классика прокуратуры я бы ответил словами классиков украинской литературы - "Кровь людская не водица, проливать не годится".

 

Точно не пролития крови хочет здоровое общество. Цивилизованная нация хочет защищенности своих Прав, справедливого суда, работы государственных органов в пользу человека!
 

 

3. О "Делах Майдана" отвечу коротко - их уже давно "похоронили"!

 

И ОГПУ уже никогда не даст честного ответа в суде, кто виноват." - Заявил Андрей Федур.

 

Напомним, Госбюро расследований открыло производство против бывшего прокурора Сергея Горбатюка. Он вел в Генпрокуратуре в том числе и дела об убийствах на Майдане силовиков в 2014 году. 

Как известно, эта история до сих пор не расследована, хотя в распоряжении Горбатюка был целый департамент по отдельно важным делам и пять лет сроку. 

Заявление подала команда юриста Андрея Портнова. Он утверждает, что после увольнения Горбатюка из дела пропали два тома, которые касались гибели милиционеров. 

У Портнова нашли пропавшие документы и приложили их к заявлению. На одном из томов есть пометка "видеоматериалы".

Следствие по убитым в ходе акций протеста милиционерам - это одна из самых больших тайн постмайданной истории. Если по убитым протестующим уже идут судебные процессы, в которых обвиняют сотрудников "Беркута", то кто убивал правоохранителей пока остается совершенно не расследованным. 

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