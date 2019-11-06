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|Нардеп Дубинский решил стать членом партии "Слуга народа"
|06.11.2019 11:35
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Александр Дубинский, народный депутат фракции "Слуга народа" и замглавы Комитета Рады по вопросам финансов, решил окончательно связать свою политическую карьеру с партией монобольшинства.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Друзья, официально сообщаю, что принял решение вступить в партию "Слуга народа". Завтра будет опубликовано соответствующее заявление на имя А. Корниенко и Д. Разумкова.
Считаю, что только участием во внутрипартийной дискуссии можно удержать партию от опасных кренов и невыполнения обещаний, данных в программе президента. Прежде только, по снижению тарифов и налоговой нагрузки", - написал нардеп.